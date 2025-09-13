“伝説”のミートソースが550円！「感謝祭」で人気パスタがお値打ち価格に

和風スパゲッティなどを提供する「壁の穴」は、9月16日に「大感謝祭」を開催します。
3種のパスタが特別価格に！
壁の穴は月ごとに大感謝祭イベントを開催しています。9月の大感謝祭では、当日限定で「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「“伝説”のミートソース」をそれぞれ550円で販売します。
▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円
辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ、ピリッと心地良い辛みがクセになる一品。
▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円
スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタン。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした仕上がりの一品。
▲“伝説”のミートソース 特別価格550円
野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすために素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げています。
■9月16日「壁の穴」大感謝祭 開催店舗
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・バーチョディジュリエッタ そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
ナポリタンも明太子も！
毎月恒例の大感謝祭は手頃な価格で人気メニューを楽しめるチャンスで、スパゲッティ好きならずとも見逃せないイベントです。
壁の穴は主に関東に多く店舗を構えていますが、感謝祭を開催してない店舗もあるので、お店に向かう前に対象店舗のチェックをお忘れなく。
※価格は税込み表記です。