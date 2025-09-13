“伝説”のミートソースが550円！「感謝祭」で人気パスタがお値打ち価格に

和風スパゲッティなどを提供する「壁の穴」は、9月16日に「大感謝祭」を開催します。

3種のパスタが特別価格に！

壁の穴は月ごとに大感謝祭イベントを開催しています。9月の大感謝祭では、当日限定で「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「“伝説”のミートソース」をそれぞれ550円で販売します。

▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円

辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ、ピリッと心地良い辛みがクセになる一品。

▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円

スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタン。独自のレシピで改良し、素材の味を生かした仕上がりの一品。

▲“伝説”のミートソース 特別価格550円

野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすために素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げています。

■9月16日「壁の穴」大感謝祭 開催店舗

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・バーチョディジュリエッタ そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

ナポリタンも明太子も！

毎月恒例の大感謝祭は手頃な価格で人気メニューを楽しめるチャンスで、スパゲッティ好きならずとも見逃せないイベントです。

壁の穴は主に関東に多く店舗を構えていますが、感謝祭を開催してない店舗もあるので、お店に向かう前に対象店舗のチェックをお忘れなく。

※価格は税込み表記です。