ソニー「プレステ30周年記念」PS5周辺機器、本日より再販開始
2025年09月09日 14時10分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月9日、2024年11月21日に発売した初代PlayStation配色のPS5特別モデル「PlayStation 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」の追加販売を開始した。全国のPlayStation取扱店にて数量限定で販売中となる。
1994年12月3日に発売した初代PlayStationの配色を最新のPlayStation 5や周辺機器にあしらった、当時の思い出を彷彿させるデザインだ。
追加販売の対象製品は、PlayStation 5 デジタル・エディション、PlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense ワイヤレスコントローラーの3種類。PS5 ProとDualSense Edge ワイヤレスコントローラーは対象外だ。
定価はそれぞれ、本体セットが7万9980円、コントローラーが1万1980円、PS Portalが3万7980円となる。
・公式サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/30th-anniversary-collection/
