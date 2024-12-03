ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月3日、1994年12月3日に発売した初代PlayStationの30周年を記念した施策を開始。そのなかで、公式X・公式Instagramで実施しているキャンペーンを紹介しよう。
「#プレイステーション30周年」フォロー&投稿キャンペーン
PlayStation公式X（@PlayStation_jp）および公式Instagram（@playstation_jp）において、アカウントをフォローしてPlayStationの思い出をコメントするキャンペーンが開催中だ。
参加するとPlayStation 5を含む豪華「12」アイテムがセットになった「PS5-Special Box」を「3」名に抽選でプレゼントされる。
実際にユーザーからは「30周年おめでとう！」「初めて買ったのは●●、いまでも覚えてる」「初代プレステは革命だった」などの声が寄せられている。ぜひ思い出を投稿し、このお祭りに参加してみてはいかがだろうか。応募期間は、2024年12月5日2時59分までとなる。
「PS5-Special Box」内容
1．PlayStation 5
2．DuakSense ワイヤレスコントローラー
3．PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット
4．PlayStation Portal リモートプレーヤー
5．PULSE Explore ワイヤレスイヤホン
6．DualSense 充電スタンド
7．HDカメラ
8．メディアリモコン
9．PS5本体 縦置きスタンド
10．Paladone LED Neon Light / PlayStation
11．シェイプス3D刺繍キャップ / PlayStaiton
12．Heritage CRT SCAN LINES プリントビックシルエットTシャツ / PlayStaiton ブラック
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