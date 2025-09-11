ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月11日、保護者による子どものゲーム体験を管理する方法として、新たにiOSおよびAndroid端末で利用できる「PlayStation Family アプリ」を発表した。インストールは無料だ。

PlayStationのペアレンタルコントロール機能としては、これまでPS5やPS4本体の設定メニューや、PS Appからアクセスすることで「遊ぶ時間の設定」や「月間利用限度額」などを設定できた。

今回の専用アプリではさらに機能を追加。日次および週次のレポートをひと目で把握できるようになるほか、現在プレイしているゲームをリアルタイムで通知し、プレイ時間の追加や制限対象ゲームの「利用リクエスト」を承認／却下できるという。

「PlayStation Family アプリ」は世界各国で順次リリースされる。すでに日本でも配信開始しており、ストアで検索すればヒットした。子どものいる親は、導入を検討してみては。