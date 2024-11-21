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PlayStation Portal リモートプレーヤーやDualSense Edge ワイヤレスコントローラーも販売

PS5、初代PSオマージュの「30周年記念モデル」発売　Amazonでは招待販売も受付中

2024年11月21日 14時20分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、初代「プレイステーション」の発売から30年を記念し、PS5と周辺機器の特別モデル「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」を発売した。初代PlayStationの配色をオマージュしたものとなっている。

　PlayStation 5 Proのセットは全世界で1万2300台限定となっており、シリアルナンバーが刻印された一点ものとなる（すでに販売終了）。

　そのほか、特別カラーのPlayStation 5やPlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense ワイヤレスコントローラーも単品で販売中。在庫が無くなり次第終了となるので、購入したい場合はお早めに。

　なお、記事執筆時点ではAmazonにて招待販売が受付中となっている。購入のチャンスがまだあるので、リクエストしてみてはいかがだろうか。

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「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」
価格：7万9980円

●PlayStation Portal™ リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら

「PlayStation Portal™ リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：3万7980円

●DualSense® ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら

「DualSense® ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：1万1980円

●DualSense Edge™ ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら

「DualSense Edge™ ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」
価格：3万7980円

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