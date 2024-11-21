PlayStation Portal リモートプレーヤーやDualSense Edge ワイヤレスコントローラーも販売
PS5、初代PSオマージュの「30周年記念モデル」発売 Amazonでは招待販売も受付中
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、初代「プレイステーション」の発売から30年を記念し、PS5と周辺機器の特別モデル「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」を発売した。初代PlayStationの配色をオマージュしたものとなっている。
PlayStation 5 Proのセットは全世界で1万2300台限定となっており、シリアルナンバーが刻印された一点ものとなる（すでに販売終了）。
そのほか、特別カラーのPlayStation 5やPlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense ワイヤレスコントローラーも単品で販売中。在庫が無くなり次第終了となるので、購入したい場合はお早めに。
なお、記事執筆時点ではAmazonにて招待販売が受付中となっている。購入のチャンスがまだあるので、リクエストしてみてはいかがだろうか。
●PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セットはこちら
●PlayStation Portal™ リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら
●DualSense® ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら
●DualSense Edge™ ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディションはこちら
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