総務省、スマホ販売の仕組みに注意喚起　「iPhone 17」発売控え

総務省は9月5日、「携帯電話端末の販売価格に関する注意喚起」を公表。消費者向けに、スマートフォンなどの端末販売の仕組みや注意すべき点などを紹介している。

同省が公開した資料の主な内容は以下のとおり。

同省は、上記のような業界特有の事情から、消費者が店舗ごとに頭金の有無が異なることや、端末の支払総額について認識していなかったケースが存在すると説明。通信キャリアや販売代理店に対して「店舗ごとに販売価格が異なることの周知」や「支払総額表示の明確化」などを要請していく考えを示した。

また、消費者に対して、店舗ごとに価格が異なることや、携帯電話業界における「頭金」の用法が一般的な用法とは異なることを十分認識し、支払総額についてよく理解した上で購入するよう呼びかけている。