AIがLINEの返信を考えてくれる「LINEトークサジェスト」

2025年09月11日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　LINEヤフーは9月9日、LINEのチャット上でAIを活用した機能を利用できる「LINE AI トークサジェスト」の提供を始めた。PC版LINE（サブ端末）を除く最新版のLINEアプリが対応する。

返信文やスタンプの提案からAI検索まで幅広く対応

　機能は大きく分けて、「返信時の各種提案」と「AI検索」の2つだ。

●返信時の各種提案

■返信文面の提案

・AIが直前のトーク内容を分析して、おすすめの返信文を提案
・メッセージスタイルオプションで、文案の長短や表現の変更も可能

返信文面の提案の利用イメージ

■スタンプの提案

・AIが直前のトーク内容を分析して、返信として適切なキーワードや、そのキーワードに該当するスタンプを提案
※ 利用時は、LINEホーム→設定→スタンプからサジェスト表示をオンにして、希望する言語の設定が必要

スタンプの提案の利用イメージ

■口調の変換

・入力した文章を「誤字修正」「崩し敬語」「敬語」「硬い敬語」「タメ口」「ねこ語」「侍言葉」の7つに変換できるでござる

口調の変換の利用イメージ

●AI検索

・トーク画面でAI検索ボタンをタップすると、AIが最近のメッセージを分析して、役立ちそうな検索キーワードのリストを提案
・提案された検索キーワードをタップすると、AIが検索結果を表示

AI検索の利用イメージ

無料ユーザーは1日3回まで

　9月9日現在、LINE AI トークサジェストではユーザーの契約プランに応じて、1日の利用回数に上限を設けている。

●プランごとの利用回数の上限

・無料プラン：3回／日
・LYPプレミアム会員：10回／日
・LINE AI サービス使い放題プラン会員：無制限

　プライベートでもビジネスでも、がっつり使いたいユーザーは事実上、「LINE AI サービス使い放題プラン」への加入が必須となりそうだ。

