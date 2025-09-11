AIがLINEの返信を考えてくれる「LINEトークサジェスト」

LINEヤフーは9月9日、LINEのチャット上でAIを活用した機能を利用できる「LINE AI トークサジェスト」の提供を始めた。PC版LINE（サブ端末）を除く最新版のLINEアプリが対応する。
返信文やスタンプの提案からAI検索まで幅広く対応
機能は大きく分けて、「返信時の各種提案」と「AI検索」の2つだ。
●返信時の各種提案
■返信文面の提案
・AIが直前のトーク内容を分析して、おすすめの返信文を提案
・メッセージスタイルオプションで、文案の長短や表現の変更も可能
■スタンプの提案
・AIが直前のトーク内容を分析して、返信として適切なキーワードや、そのキーワードに該当するスタンプを提案
※ 利用時は、LINEホーム→設定→スタンプからサジェスト表示をオンにして、希望する言語の設定が必要
■口調の変換
・入力した文章を「誤字修正」「崩し敬語」「敬語」「硬い敬語」「タメ口」「ねこ語」「侍言葉」の7つに変換できるでござる
●AI検索
・トーク画面でAI検索ボタンをタップすると、AIが最近のメッセージを分析して、役立ちそうな検索キーワードのリストを提案
・提案された検索キーワードをタップすると、AIが検索結果を表示
無料ユーザーは1日3回まで
9月9日現在、LINE AI トークサジェストではユーザーの契約プランに応じて、1日の利用回数に上限を設けている。
●プランごとの利用回数の上限
・無料プラン：3回／日
・LYPプレミアム会員：10回／日
・LINE AI サービス使い放題プラン会員：無制限
プライベートでもビジネスでも、がっつり使いたいユーザーは事実上、「LINE AI サービス使い放題プラン」への加入が必須となりそうだ。