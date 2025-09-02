iPhone 17が来る、11インチMacBook Airがひっそり去る

世間は「iPhone 17」シリーズの噂でもちきりですが、新しくやってくるものもあれば、去るものもあるわけで。

アップルは8月31日、「MacBook Air（11インチ、Early 2015）」を含む3機種を「オブソリート製品」のリストに追加しました。

オブソリート製品（obsolete、廃止）とは、アップルが販売店への供給を停止した日から7年以上が経過した製品のこと。公式によるハード修理サービスはなく、保証外修理も非対応となります。つまり、修理の受付そのものが終了しているということになります。

なお、販売店への供給を停止した日から5年以上7年未満の製品に関しては、アップルでは「ビンテージ製品」と呼んでいます。こちらはApple StoreとApple正規サービスプロバイダで、部品の在庫が残っていれば修理が可能です。

今回オブソリート製品に指定されたのは「MacBook Air（11インチ、Early 2015）」「MacBook Pro（13インチ、2017、Thunderbolt 3ポート4基仕様）」「MacBook Pro（15インチ、2017）」の3機種。

ただ、Macノートブックについては、「バッテリーの修理に限り」その製品が販売店に最後に供給された日から最長10年間まで期間が延長される場合があります。もっとも、部品の在庫状況にもよるので、その点は注意は必要です。

また同日、iPhone 8 Plus（64GBモデル、256GBモデル）もビンテージ製品に追加されています（iPhone 8は5月にビンテージ製品に追加）。

先日、9月10日2時（日本時間）に「Apple Event」が開催されることが発表されました。そのイベントにおいては、「iPhone 17」が登場すると噂されています。

iPhone 17をみんなが待ちかねているこのタイミングで、オブソリート製品となったモデルたち。とくにMacBook Air（11インチ、Early 2015）はMacBook Airの11インチモデルの最終型であり（その路線は「12インチMacBook」に引き継がれました）、愛用していた方も多いのではないでしょうか。

かくいう筆者も、MacBook Air（11インチ、Early 2015）を一時期サブ機として利用しており、愛着のあるノートPCの一つです。もうずいぶん使っていませんが、「そういえば、外によく持ち出したなあ……」と懐かしくなりました。

なお、オブソリート製品やビンテージ製品に関しては、アップル公式にリストが掲載されているので、そこから確認できます。