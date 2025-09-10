アップル、OS 26シリーズのRC版公開　未修正の不具合も

アップルは9月9日、「iOS／iPadOS 26」「macOS 26」など、OS 26シリーズのRC（リリース候補）版を公開した。

通常はRC版がそのまま正式版として公開されるが、本バージョンでは一部のOSで未修正の不具合が残存。正式版公開予定日（9月16日）までの日数を考慮すると、不具合の修正は正式版公開後にマイナーアップデートで対応する可能性もありそうだ。

OSごとの主な不具合は以下のとおり。

●主な不具合

■AirPlay

・ストリーミングする際、AutoMixの曲の切り替えが期待どおりに機能しないことがある（iOS／iPadOS／macOS）

■カメラ

・撮影直後に写真を共有すると、予想よりも時間がかかる場合がある（iOS／iPadOS）

■代替アプリの配布

・開発中のウェブブラウザーを、代替アプリ配信機能に非対応デバイスでテストした場合、ウェブ配信アプリを正常にインストールできない（iOS／iPadOS）

■アプリ

・一部の iPad で、アプリ起動時にボタンやシンボルの表示が崩れる場合がある（iPadOS）

・システム全体のさまざまな場所で、visionOS アプリのアイコンが予期しない形状やハイライトで表示される場合がある（visionOS）

■モバイルデータ使用量

・複数の回線が有効になっているiPhone で、セルラーデータのデフォルト回線を変更した後、セルラーデータの使用量が更新されない場合がある（iOS／iPadOS）

■Communication Safety

・Communication Safety機能により、FaceTime がハングする可能性がある（iOS／iPadOS）

■ドキュメント

・EPUBファイルはドキュメントアイコンではなくアプリアイコンで表示される（iOS／iPadOS／macOS）

■Game Center

・App Store Connect 経由でライブ公開されていないリーダーボードのチャレンジを開始できない（iOS／iPadOS）

■ゲームコントローラー

・コントローラーを使用してアーケード ゲームをプレイした後、ゲーム コントローラーでアプリ ウィンドウの位置を変更できない場合がある（visionOS）

■ジャーナリングの提案

・「iCloudからデータを削除」後、ジャーナリング用のiCloudストレージの提案が再び表示される（iOS／iPadOS）

■ランドスケープモード

・安全領域、検索バーの配置、および場所が正しく表示されない場合がある（iOS／iPadOS）

■ロック画面

・デバイスがロックされていて、ロック画面でアプリが実行されている場合、カメラコントロールを使用してカメラアプリを起動できない可能性がある（iOS／iPadOS）

・明るい壁紙コンテンツでは、ロック画面のコントロールが見えにくい場合がある（iOS／iPadOS）

・時計、通知、その他の要素が表示されない場合がある（iOS／iPadOS）

・ロック画面にパスコード UI が表示されている間は、デバイスが自動的にスリープしない場合がある（iOS／iPadOS）

■iPhoneのロック解除

・Apple Vision Pro で iPhone のロックを解除できない可能性がある（visionOS）

■キーボード

・中国語、日本語、韓国語のキーボードで候補バーを展開したり折りたたんだりすると、フルサイズキーボードの一番下の行と10キーキーボードの一番下の2行に間違った入力が登録される可能性がある（visionOS）

■連絡先

・英語以外の言語を使用すると、モノグラムアバターの文字が予期しない記号として表示される場合がある（iOS／iPadOS／macOS）

■メール

・iPadOSで検索フィールドを開くと、メッセージ リストの代わりに空白の列が表示される場合がある（iOS／iPadOS）

・一括編集アクションを実行するための「選択」ボタンが検索に表示されない（iOS／iPadOS）

■メッセージ

・古いデバイスのユーザーにはアンケートの互換性メッセージが表示されないため、アンケートが送信されたことに気付かない可能性がある（iOS／iPadOS／macOS）

・会話の詳細を展開すると、会話のリストが折りたたまれる（iOS／iPadOS／macOS）

・受信者のみが翻訳を有効にしている場合、メッセージの翻訳に失敗する（iOS／iPadOS）

・メッセージの会話をスクロールすると、動作が遅くなる可能性がある（macOS）

■マップ

・自宅や職場などのピン留めされた場所にアイコンがないか、間違ったアイコンが表示される場合がある（iOS／iPadOS）

・タッチパッド インターフェースを備えた車両では、CarPlay でナビゲーションを開始できない場合がある（iOS）

■メニューのカスタマイズ

・メモやメールなどのアプリのメニューのカスタマイズに視覚的な不具合が発生する可能性がある（iOS／iPadOS／macOS）

■Finder

・パスバーまたはステータスバーを有効にしてリスト表示を使用するユーザーは、リストの最後の項目にアクセスできない場合がある（macOS）

■Safari

・Safari の非アクティブなタブの下部に黒い線が表示される（macOS）

・スクロールインジケーターを使用した後、スクロールインジケーターのノブが見えなくなる（visionOS）

・Safari の没入モードで MSE ビデオを再生すると、没入モードを終了できなくなる（visionOS）

■設定

・「透明度を下げる」を有効にすると、背景のウィンドウや Dock がちらつく場合がある（macOS）

・システム設定→デスクトップとドック→ディスプレイに個別のスペースがあるが無効になっている場合、ログイン時に WindowServer がクラッシュする（macOS）

■翻訳

・翻訳用の言語をダウンロードすると、ダウンロード画面に不完全なインジケーターが表示され、翻訳機能が利用できなくなる場合がある（watchOS）

■ミュージック

・ミュージックウィジェットでコンテンツのアートワークが表示できない場合がある（visionOS）

■Spotlight検索

・Siriの提案にネイティブvisionOSアプリの空白のアイコンが表示される（visionOS）