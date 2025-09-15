iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第36回
iPhone 17/AirのApple Store＆4大キャリアでの価格を一覧まとめ！ キャリアの“2年間の負担額”の仕組みを解説
2025年09月15日 13時00分更新
予約受付も開始されているiPhone 17＆iPhone 17 Air。本記事ではApple StoreやECサイトで単体で販売されているモデル（SIMフリー版）とキャリア4社での価格をまとめて紹介します。
単純に価格を比較するならSIMフリー版がお買い得
キャリア版は割引や購入プログラムを含めて検討したい
以下の表からも明らかなように、iPhoneを単体で購入する場合はApple StoreやECサイトで購入できるSIMフリー版が安くなっています。SIMフリー版でも、たとえばApple Storeであれば、ペイディによる分割払い、それまで使っていたiPhoneの下取り、端末補償（AppleCare+ for iPhone）なども利用できます。
ただ、今年のiPhoneについては、SIMスロットがなくなり、eSIMのみになったので、単純にSIMカードを差し替えての利用はできません。クイック転送やeSIMへの切り替えなど、eSIM関連の問題は自分で解決しないといけない点は考慮する必要があるでしょう。
|（税込）
|iPhone 17の一括販売価格
|256GB
|512GB
|Apple Store
|12万9800円
|16万4800円
|ドコモ
|15万2900円
|19万9870円
|au
|15万2900円
|19万9900円
|ソフトバンク
|15万9840円
|20万5200円
|楽天モバイル
|14万6800円
|19万5800円
|（税込）
|iPhone 17 Proの一括販売価格
|256GB
|512GB
|1TB
|Apple Store
|17万9800円
|21万4800円
|24万9800円
|ドコモ
|21万4940円
|26万6970円
|30万9980円
|au
|21万4900円
|26万6900円
|30万9900円
|ソフトバンク
|21万9600円
|26万6400円
|30万9600円
|楽天モバイル
|20万7900円
|25万9800円
|30万800円
|（税込）
|iPhone 17 Pro Maxの一括販売価格
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|Apple Store
|19万4800円
|22万9800円
|26万4800円
|32万9800円
|ドコモ
|24万900円
|28万4900円
|32万8900円
|39万9850円
|au
|24万900円
|28万4900円
|32万8900円
|39万9900円
|ソフトバンク
|24万480円
|28万4400円
|32万8320円
|39万9600円
|楽天モバイル
|23万4800円
|27万6800円
|31万1800円
|38万1800円
|（税込）
|iPhone Airの一括販売価格
|256GB
|512GB
|1TB
|Apple Store
|15万9800円
|19万4800円
|22万9800円
|ドコモ
|19万3930円
|23万6940円
|27万9950円
|au
|19万3900円
|23万6900円
|27万9900円
|ソフトバンク
|19万3680円
|24万1920円
|28万5840円
|楽天モバイル
|18万5900円
|23万1800円
|27万7800円
キャリア版も各種プログラムや割引などのメリットあり
ショップによっては「頭金」が必要なケースもあるので要注意
単純な価格比較では割高感があるキャリアからのiPhone購入ですが、通信料金とセットでの割賦払いや、MNPでの加入や長期利用者の機種変更時の割引、各種プログラムを利用しての負担額の軽減（一定期間後にiPhoneを返却）などのメリットもあります。
というわけで、各キャリアの販売プログラムといわゆる“2年間の負担額”の仕組みについて次ページで説明しますが、ここで注意点を1つ。
今回紹介した各キャリアの価格はあくまで、公式オンラインショップでのものなので、同じ機種でもキャリアショップや各種店舗では価格が異なっていて、「頭金」といった形で別途支払いが求められるケースがあり、総務省でも注意喚起がなされています。実際に契約する場合は、しっかり内容を確認することが重要です。
この連載の記事
-
第35回
iPhoneiPhone 17／Airが発表されたApple Eventで逆に出てこなかったもの AI／廉価版MacBook／折りたたみ……？
-
第34回
iPhone5分でわかるiPhone 17／Air新機能まとめ 価格に色、カメラ、eSIM、iPhone 16との違いを全紹介！
-
第33回
iPhone新iPhoneの予約は「17 Pro／Pro Max」に集中で10分ほどで発売日入手は困難に！ 超薄型「Air」は余裕あり
-
第32回
iPhoneiPhone 17は、iPhone 16より“実質”安いのでは……!? 最安モデルでも「256GB」でスペックも上がってる！
-
第31回
iPhoneApple Store「ただいま準備中です。」に切り替わる あとは21時を待つだけ
-
第30回
iPhoneアップル「iPhone Air」手で曲げられるか試した結果…… 海外報道
-
第29回
iPhone【iPhone予約攻略法】iPhone 17／Airの予約は事前準備が重要！ これで勝利は約束される!?
-
第28回
iPhoneau「iPhone 17」価格、15万2900円から
-
第27回
iPhoneiPhone Airを触ってその薄さに感動！ 「iPhone 17 Pro」新色オレンジの人気ぶりは会場でも明らか
-
第27回
iPhone普段使いはiPhone Air、仕事はiPhone 17 Pro Maxと使い分けるワクワク感が今から止まらない
- この連載の一覧へ