予約受付も開始されているiPhone 17＆iPhone 17 Air。本記事ではApple StoreやECサイトで単体で販売されているモデル（SIMフリー版）とキャリア4社での価格をまとめて紹介します。

単純に価格を比較するならSIMフリー版がお買い得

キャリア版は割引や購入プログラムを含めて検討したい

以下の表からも明らかなように、iPhoneを単体で購入する場合はApple StoreやECサイトで購入できるSIMフリー版が安くなっています。SIMフリー版でも、たとえばApple Storeであれば、ペイディによる分割払い、それまで使っていたiPhoneの下取り、端末補償（AppleCare+ for iPhone）なども利用できます。

ただ、今年のiPhoneについては、SIMスロットがなくなり、eSIMのみになったので、単純にSIMカードを差し替えての利用はできません。クイック転送やeSIMへの切り替えなど、eSIM関連の問題は自分で解決しないといけない点は考慮する必要があるでしょう。

（税込） iPhone 17の一括販売価格 256GB 512GB Apple Store 12万9800円 16万4800円 ドコモ 15万2900円 19万9870円 au 15万2900円 19万9900円 ソフトバンク 15万9840円 20万5200円 楽天モバイル 14万6800円 19万5800円

（税込） iPhone 17 Proの一括販売価格 256GB 512GB 1TB Apple Store 17万9800円 21万4800円 24万9800円 ドコモ 21万4940円 26万6970円 30万9980円 au 21万4900円 26万6900円 30万9900円 ソフトバンク 21万9600円 26万6400円 30万9600円 楽天モバイル 20万7900円 25万9800円 30万800円

（税込） iPhone 17 Pro Maxの一括販売価格 256GB 512GB 1TB 2TB Apple Store 19万4800円 22万9800円 26万4800円 32万9800円 ドコモ 24万900円 28万4900円 32万8900円 39万9850円 au 24万900円 28万4900円 32万8900円 39万9900円 ソフトバンク 24万480円 28万4400円 32万8320円 39万9600円 楽天モバイル 23万4800円 27万6800円 31万1800円 38万1800円

（税込） iPhone Airの一括販売価格 256GB 512GB 1TB Apple Store 15万9800円 19万4800円 22万9800円 ドコモ 19万3930円 23万6940円 27万9950円 au 19万3900円 23万6900円 27万9900円 ソフトバンク 19万3680円 24万1920円 28万5840円 楽天モバイル 18万5900円 23万1800円 27万7800円

キャリア版も各種プログラムや割引などのメリットあり

ショップによっては「頭金」が必要なケースもあるので要注意

単純な価格比較では割高感があるキャリアからのiPhone購入ですが、通信料金とセットでの割賦払いや、MNPでの加入や長期利用者の機種変更時の割引、各種プログラムを利用しての負担額の軽減（一定期間後にiPhoneを返却）などのメリットもあります。

というわけで、各キャリアの販売プログラムといわゆる“2年間の負担額”の仕組みについて次ページで説明しますが、ここで注意点を1つ。

今回紹介した各キャリアの価格はあくまで、公式オンラインショップでのものなので、同じ機種でもキャリアショップや各種店舗では価格が異なっていて、「頭金」といった形で別途支払いが求められるケースがあり、総務省でも注意喚起がなされています。実際に契約する場合は、しっかり内容を確認することが重要です。