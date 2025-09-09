マクドナルド、ハッピーセット転売対策　モバイルオーダー停止へ

日本マクドナルドは9月9日、同週末（9月12日）より販売を開始する4種類の「ハッピーセット」について、転売目的の大量購入や食品の放置を防ぐため、販売方法と販売個数を制限することを明らかにした。

対象商品と制限の概要は、以下のとおり。

●対象商品（2025年9月12日販売開始） ・ハッピーセット「プラレール」

・ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」

・ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」

・ほんのハッピーセット「月 宇宙なんちゃら こてつくん」 ●販売方法 9月12日：対象商品のみ、モバイルオーダーおよび宅配サービスでの販売を停止（ドライブスルー受け取りのモバイルオーダーや他社のフードデリバリーサービスを含む） 9月13日以降：9月12日の販売状況を踏まえて適切な対応を判断 ●販売個数 以下の期間中、対象商品の販売個数を1グループにつき、1会計で各3個までに制限（同一顧客グループによる複数回購入も不可） ・第1弾：9月12日～9月15日

・第2弾：9月26日～9月28日

同社のハッピーセットでは5月と8月に、付属グッズの転売目的とみられる顧客が店舗などに殺到。特に後者では、一部購入者が付属グッズを抜き取り、残ったハンバーガーなどを店舗周辺に放置するケースがSNSで報告され、大きな話題となっていた。