任天堂は8月14日、Nintendo Switch 2専用ソフト「マリオカート ワールド」において、ゲーム内イベント「オンラインチャレンジ 夏休みのウデだめし」を、8月23日17時～19時の2時間開催すると告知した。

本イベントは、オンラインでいろんな人と対戦を行ってレートを競うもの。レートは3000からスタートし、対戦結果に応じて変動していく。レースは「150cc」で開催し、終了時のレートを競うことになる。

【参加方法】 ① ゲームを起動し、「インターネットで」を選択

② マイナスボタンで「イベントをさがす」を選択し、4桁のイベントID「2378」を入力

③ イベント情報が表示されるので、画面に表示されている開催時間に対戦

また、開催期間前にイベントIDを入力すると、「オンラインチャレンジ 夏休みのウデだめし」と同じルールで練習試合をできる。参加に向けて試しておくといいだろう。

レートTOP1～100の人はイベント開催から1週間後を目安に、公式サイトにプレイヤーデータを掲載予定。さらに、キャラクターごとのランキング1位も公開する。「このキャラクターなら自信アリ！」という人は、穴場なキャラクターで参加してみるのも面白いだろう。

この発表にユーザーからは「目指せウシのTOP1」「マリカに新時代キター」「スプラトゥーン３みたいなイベントだ！」「腕が鳴るぜ！」と喜びの声多数。

人気が出れば今後も定期的に開催されるかもしれないので、参加できそうな人はウデだめしにプレイしてみてはいかがだろうか。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。