焼きたてのカルビで9月1日スタート
「月見とろろカルビ丼」がおいしそ！こってり焼肉に卵×とろろをプラス
2025年08月30日 15時00分更新
焼肉丼専門店「焼きたてのかるび」は、「〜熟成醤油だれ〜月見とろろカルビ丼」など3種類を9月1日から期間限定で販売します。
焼肉丼に卵黄×とろろ＝月見
月に見立てた卵黄ととろろを組み合わせた“月見”メニュー3種。
それぞれ、香ばしく焼き上げた熟成牛バラ肉（カルビ）や牛タン、厚切りハラミと一緒に卵黄ととろろを味わえる内容です。鰹節の旨味と香りを効かせた特製だれも添えています。
▲〜熟成醤油だれ〜月見とろろカルビ丼 並790円、小750円、大1050円
▲〜熟成醤油だれ〜月見とろろ【二種盛り】カルビと厚切りハラミ丼 並990円、小950円、大1250円
▲〜熟成醤油だれ〜月見とろろ牛タン丼 並1090円、小1050円、大1450円
店内飲食のほか、テイクアウトやデリバリーサービスでも注文できます。テイクアウトの場合は容器代として30円が必要です（セットは除く）。
お月見シーズン限定！
とろろと卵黄がのった丼は食べごたえがありながらも口当たりがなめらかになるので、最後まで飽きずに楽しめそう。カルビや牛タンなど好みに合わせて選べる点も魅力で、ついリピートしたくなっちゃいそうです。
販売期間は10月初旬頃までなので、気になる人はぜひチェックしてください！
※価格は税込み表記です。
