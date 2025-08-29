マルちゃんの袋麺から「まぜそば」にもできる“二刀流”新作。これは便利！

東洋水産は「マルちゃんZUBAAAN（ズバーン）! 鶏油（チーユ）香る鶏中華そば 3食パック」（466円）を9月8日より、全国にて発売する。

楽しみ方は二刀流！「ZUBAAAN」新作

「マルちゃんZUBAAAN!」は、「誰もがお家に居ながらにして、手軽に"お店品質のあの味"を楽しめるラーメン」をコンセプトに、2022年4月に発売された即席袋麺のブランド。

今回、中華そばとまぜそばの二刀流で楽しめる「鶏中華そば」がラインアップに加わる。

熟成麺のような弾力と粘りのある食感の太いノンフライ麺に、鶏油と鶏の旨みが利いた醤油味スープを合わせ、コクのある「濃い」味わいに仕上げた一品。

さらに、調理方法を変えることで中華そばとまぜそばのどちらでも楽しむことができる。



＜2通りの食べ方＞

「中華そば」は、沸騰しているお湯500mlの中に麺を入れ、ほぐしながら4分間茹でる。仕上げに、粉末スープを鍋に入れて、鍋からあらかじめ液体スープを入れておいた丼に移し、よくかき混ぜていただく。

「まぜそば」は、麺をたっぷりのお湯で4分茹で、もやしを加えてさらに1分茹でて、お湯を切って丼に盛りつける。液体スープを入れてよく混ぜ、粉末スープを入れさらによく混ぜ合わせ、卵黄をのせたら出来上がり。おすすめ具材はもやし、卵黄。

どちらも期待しちゃう！

2つの味わいで楽しみ方が広がる新作のズバーン。3食入りなので、それぞれ試してみてからお気に入りをもう一度楽しめる。

麺もスープもこだわるズバーンだからこそ、どちらの味わいも期待してしまう！

（※文中の価格はすべて税込）