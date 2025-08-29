ハマスタの「ドリトス」に新作登場！ HOTな辛さでシーズン終盤も応援だ

ジャパンフリトレーは「ドリトス」と「横浜DeNAベイスターズ」のオフィシャルコラボフード「ドリトス ベイスターズナチョスHOT Ver.」（900円）を8月26日から9月7日まで横浜スタジアムにて期間限定で発売中。

ドリトスとのコラボに"HOT"な新作！

ジャパンフリトレーは2025年シーズンより「横浜DeNAベイスターズ」のオフィシャルスポンサー契約を締結し、オフィシャルコラボフードの販売や日本初のパラシュート投下型イニング間イベントを実施中。どちらも好評を集めていることから、さらに観戦を盛り上げるべく「ドリトス ベイスターズナチョスHOT Ver.」を期間限定で発売する。

「ドリトス ベイスターズナチョスHOT Ver.」はHOTタイプのザク切り野菜入り本格サルサソース「ドリトス dip サルサHOT」を使用した商品で、刺激的でHOTな辛さを楽しめる。

販売期間は8月26日～9月7日の、横浜スタジアム主催試合公式戦開催時のみ。

販売店舗はCafé Victory Court。数量に限りがあるため、なくなり次第終了となる場合あり。

「横濱漢祭」から販売スタート

シーズンも終盤に差し掛かるこの折に、HOTなナチョスと試合観戦を楽しめる新作フード。まだまだわからないセ・リーグの応援にさらに熱も入りそう！

3回裏が終わるとドリトスが降ってくるパラシュートイベントは、いつも盛り上がっているのも中継で見かける。ハマスタ、行きたいなあ〜！（野球好きな筆者）

※文中の価格はすべて税込