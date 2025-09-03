三田製麺所でエビ祭りだ～！「海老つけ麺」と「海老そば」が期間限定で

つけ麺専門店「三田製麺所」では、「濃厚海老つけ麺」および「海老そば」を9月1日から10月31日までの期間限定で販売中。

えびを楽しむ限定メニューが2品登場！

海老の風味が存分に楽しめる、期間限定メニューが登場。「濃厚海老つけ麺」「海老そば」いずれも、三田製麺所ならではの豚骨魚介の濃厚スープをベースに、甘みのある玉ねぎを加え、さらに香り高い“海老油”と“海老パウダー”で仕上げたている。

▲濃厚海老つけ麺 1200円（小・並・中・大 同一料金）



海老のエキスや粉末をふんだんに使用した期間限定メニュー。

香ばしく濃厚な海老の旨味が溶け込んだスープは、ひと口ごとに豊かな風味が広がる贅沢な味わい。そこに加えたシャキシャキの玉ねぎが絶妙なアクセントとなり、重たさを感じさせない上品な仕上がりという。



▲海老そば 並盛：1100円 、大盛：1280円



海老の香りがふわりと広がる、中華そば風の一杯。湯気とともに立ち上る芳醇な香りと、澄んだ旨味が調和した海老の風味豊かなスープに、香ばしい“海老油”と“海老パウダー”を重ねることで、口に運ぶたびに豊かな香りが広がるそうだ。



軽やかでありながら深みのある味わいが特長で、すっきりと飲み干せる上品な味わいだとしている。

早めに食べに行こう！

エビの味わいが心ゆくまで楽しめそうな2品。どちらで楽しむか迷ってしまう……！ 販売は10月31日だが、食材の在庫がなくなり次第終了するとのこと。チェックは早めが良さそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）