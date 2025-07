ポケモンは7月30日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)の新テーマ拡張パック「空と海の導き」において、「ホウオウex(★3)」および「ルギアex(★3)」のイマーシブ演出中に描かれるホウオウのイラストについて、制作過程における問題が判明したと発表。

説明によると「誤った資料を正式な資料としてイラストレーターに提供」していたとのこと。現在、上記のカードはイラスト無し(ブランク)で実装されており、後日正しいイラストへ差し替え対応することを決定した。また、ほかにも同様の事象がないか調査を進めているという。

ユーザーからは「なにが起こったんだ…」「ファンアートをトレースしてたってこと?」「リーク情報から明るみになったんだとしたら複雑だな」など、驚きと疑問の声が寄せられている。

なかには早速引いた人もおり、「あるいみ期間限定の激レアカード」「こんなん笑うわ」「ホウオウとルギアどっちも引けて草w」「新イラスト楽しみにしてます!」などのコメントを投稿している。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

