ポケモンは7月24日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)の新テーマ拡張パック「空と海の導き」を、7月30日に実装すると発表した。前回のパック「イーブイガーデン」実装から約1ヵ月の間隔となる。

今回のパックでは、「ポケットモンスター 金・銀」の舞台「ジョウト地方」に登場するポケモンを多数収録。伝説のポケモンであるホウオウ、ルギアや、御三家であるチコリータ、ヒノアラシ、ワニノコのカードがPVでお披露目された。エネルギーを必要としないワザを持つポケモンが初登場するのも注目ポイントだ。

また、ついに「トレード機能」が同日よりアップデート。ほかのプレイヤーに希望するカードを提示できる「ほしい!機能」の追加や、トレードメダルの廃止、パック砂時計への交換を一括でできるようになるなど、大幅な改修が入る。

来たる7月30日はあと少し。少しでもパック砂時計を温存して、備えておこう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

