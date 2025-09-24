ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月24日、PlayStation 5用ソフト『Ghost of Yōtei』（ゴースト・オブ・ヨウテイ）について、ゲームの魅力を伝える特別動画「松平健の『Ghost of Yōtei』お手並み拝見」を公開。

ゲームの発売日は、2025年10月2日予定、価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が8980円、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが9980円だ。

■松平健の『Ghost of Yōtei』お手並み拝見

●ショートバージョン：https://youtu.be/LT2DEaJWoCM

●ロングバージョン：https://youtu.be/PAd-b8OTSoU

特別動画には、日本が誇る時代劇のレジェンドスター、松平健さんが出演。松平さんが、自身の経験も踏まえて、『Ghost of Yōtei』の特徴である時代劇再現のこだわりや殺陣の本格ぶり、美しい日本の風景など、さまざまな魅力について分析している。

主人公・篤の剣戟シーンでは「所作が凄くかっこいい！」「刀も使い方がちゃんとしている」と太鼓判。篤が馬に乗って雪の中を駆けるシーンでは「馬は雪を嫌がるから撮影大変なんだよね。ちゃんと言うこと聞いてていいなぁ」とつぶやいたり、フィールドに点在する建物を見て「実際にセットを作ったら大変なことになる。これだけの広さで時代劇ができるのはゲームならではだね」「太秦のセットと比べても違和感がない」と感心したりと、さまざまな切り口から本作を語っている。

また、インタビュー中に自身の経歴を振り返り、「私も長年やってきて1話につき50～60人は成敗してるから……何万人という人をやっつけてきました」と話すなど、興味深いトークもたくさん飛び出しているという。その姿をぜひ映像で確認してみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2025年10月2日予定

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

Digital Deluxe Edition：9980円（ダウンロード版）

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.