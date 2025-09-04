ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月4日、PlayStation 5本体をお買い得な価格で提供する「オータムセール」を開催。Amazon.co.jpやゲオ オンライン、ビックカメラ.comなど多数のECサイトで購入できる。期間は9月10日までとなっているが、数量限定でなくなり次第終了とのこと。

Amazon.co.jpでは、PS5本体（ディスクドライブ付き）が7000円引きの7万2980円に、PS5デジタル・エディションが1万円引きの6万2980円となっている。

この秋には、9月25日に「SILENT HILL f」、10月2日に「Ghost of Yōtei」、10月21日に「NINJA GAIDEN 4」など話題の注目作が多数発売する。それらを楽しむために、購入を検討してみては。