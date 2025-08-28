100分焼肉食べ放題に「韓国グルメ」が加わる！デジカルビ、プルコギにホットグも！

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、は8月28日から11月12日まで、全店で「韓国フェア」を開催します。

期間中、対象コースにおいて、定番の韓国グルメから人気韓国スイーツまで全16種類が食べ放題に加わります。

いつもの食べ放題に韓国メニューがプラス！

プルコギやデジカルビなど盛りだくさん！

じゅうじゅうカルビでは、店内で手切りした熟成肉を看板メニューとしており、食べ放題ではコースごとに各種焼肉が楽しめます。「韓国フェア」では通常の食べ放題メニューにフェア限定の韓国メニューがプラスされます。



対象のコースは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」「学割スペシャルコース」。利用時間は100分です。



フェアメニューは以下の16種。

＜デジカルビなど焼肉メニュー＞

▲国産牛の贅沢プルコギ

ホイルごと網で焼き上げるスタイルで、ジューシーな旨みが味わえる一品です。

▲至福のデジカルビ【特製赤ダレ】

特製赤ダレで漬け込んだ肉を豪快に焼き上げる、ご飯に合う味わいです。



＜アツアツメニューやサイドも＞



このほか、オデンチョンゴルやセウティギム（エビの天ぷら）、キムチ数種類、韓国風オニオンサラダなどが並びます。

▲石焼ロゼパスタ

韓国で進化したロゼパスタを石焼で仕上げ、チーズを絡めて楽しめます。

▲石焼プルコギの旨辛パスタ

▲オデンチョンゴル

▲セウティギム

▲らっきょうキムチ

▲梅しそ割干キムチ

▲韓国風オニオンサラダ

▲にんにくのホイル焼き



＜韓国カフェ気分なデザート＞

韓国伝統菓子の「ミニヤッカ」、カフェで人気の「トゥンワッフル」、もちもちの「コグマボール」、韓国菓子とアイスを組み合わせた「コブクチップdeバニラアイス」など多彩な韓国デザートも登場します。

▲ミニヤッカ

▲トゥンワッフル

▲コグマボール

▲コブクチップdeバニラアイス

▲ホットク

▲マンゴー杏仁豆腐





■■キャンペーン対象コース■■

・大感激コース：平日ランチ3168円／平日ディナー3278円

・じゅうカルコース：平日ランチ3828円／平日ディナー3938円

・牛タンプレミアムコース：平日ランチ4708円／平日ディナー4818円

・学割スペシャルコース：平日ディナー3500円



食事もデザートも韓国尽くし！

食事からスイーツまで幅広くメニューを展開する今回の勧告フェア。トレンドをおさえたスイーツメニューも充実しており、焼肉と一緒に韓国旅行気分を味わえる内容です。



焼肉も韓国グルメも好きなだけかっこんじゃおう！

※価格は税込み表記です。