100分焼肉食べ放題に「韓国グルメ」が加わる！デジカルビ、プルコギにホットグも！

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、は8月28日から11月12日まで、全店で「韓国フェア」を開催します。
期間中、対象コースにおいて、定番の韓国グルメから人気韓国スイーツまで全16種類が食べ放題に加わります。
いつもの食べ放題に韓国メニューがプラス！
プルコギやデジカルビなど盛りだくさん！
じゅうじゅうカルビでは、店内で手切りした熟成肉を看板メニューとしており、食べ放題ではコースごとに各種焼肉が楽しめます。「韓国フェア」では通常の食べ放題メニューにフェア限定の韓国メニューがプラスされます。
対象のコースは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」「学割スペシャルコース」。利用時間は100分です。
フェアメニューは以下の16種。
＜デジカルビなど焼肉メニュー＞
▲国産牛の贅沢プルコギ
ホイルごと網で焼き上げるスタイルで、ジューシーな旨みが味わえる一品です。
▲至福のデジカルビ【特製赤ダレ】
特製赤ダレで漬け込んだ肉を豪快に焼き上げる、ご飯に合う味わいです。
＜アツアツメニューやサイドも＞
このほか、オデンチョンゴルやセウティギム（エビの天ぷら）、キムチ数種類、韓国風オニオンサラダなどが並びます。
▲石焼ロゼパスタ
韓国で進化したロゼパスタを石焼で仕上げ、チーズを絡めて楽しめます。
▲石焼プルコギの旨辛パスタ
▲オデンチョンゴル
▲セウティギム
▲らっきょうキムチ
▲梅しそ割干キムチ
▲韓国風オニオンサラダ
▲にんにくのホイル焼き
＜韓国カフェ気分なデザート＞
韓国伝統菓子の「ミニヤッカ」、カフェで人気の「トゥンワッフル」、もちもちの「コグマボール」、韓国菓子とアイスを組み合わせた「コブクチップdeバニラアイス」など多彩な韓国デザートも登場します。
▲ミニヤッカ
▲トゥンワッフル
▲コグマボール
▲コブクチップdeバニラアイス
▲ホットク
▲マンゴー杏仁豆腐
■■キャンペーン対象コース■■
・大感激コース：平日ランチ3168円／平日ディナー3278円
・じゅうカルコース：平日ランチ3828円／平日ディナー3938円
・牛タンプレミアムコース：平日ランチ4708円／平日ディナー4818円
・学割スペシャルコース：平日ディナー3500円
食事もデザートも韓国尽くし！
食事からスイーツまで幅広くメニューを展開する今回の勧告フェア。トレンドをおさえたスイーツメニューも充実しており、焼肉と一緒に韓国旅行気分を味わえる内容です。
焼肉も韓国グルメも好きなだけかっこんじゃおう！
※価格は税込み表記です。