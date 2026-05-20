焼肉食べ放題180分→時間無制限に！「牛タン」コースも対象、ゆっくり楽しめる

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は平日ディナータイム限定で食べ放題時間を無制限にするキャンペーンを5月19日より開始しました。

通常180分→時間無制限食べ放題に

キャンペーン期間中、通常180分の利用時間が設定されている食べ放題コースを、平日16時以降に限り時間無制限で利用できます。

対象は大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースで、全国の店舗で実施。期間は6月10日までです。

■平日ディナータイム 食べ放題時間無制限

内容：平日ディナータイムは、通常180分の食べ放題コースが時間無制限に

実施期間：5月19日～6月10日の平日16時以降

対象コース：

大感激コース（3828円）

じゅうカルコース（4378円）

牛タンプレミアムコース（5368円）

牛タン食べ放題も時間無制限で！

平日16時以降限定とはなりますが、時間を気にせずいつもよりゆったりと食べ放題を楽しめる内容になっています。



例えば牛タンふくめて全品食べ放題ができる「牛タンプレミアムコース」も対象で、贅沢な内容をよりゆっくり堪能できます。

こちらの実施期間は6月10日まで。この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。