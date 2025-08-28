濃厚トリュフの「牛すき月見ラーメン」が贅沢すぎ！ 神座に登場

どうとんぼり神座は、9月3日～30日の期間限定で「トリュフ香る 牛すき月見ラーメン」を販売します。対象は大阪万博店を除く全店舗です。

▲トリュフ香る 牛すき月見ラーメン 通常1220円～

▲トリュフ香る 牛すき月見ラーメン 肉2倍入り 1650円～

フレンチ出身の創業者が生み出した黄金スープに、香り豊かなトリュフペーストを添えたラーメンです。

神座の定番「牛すき月見ラーメン」をベースに、トリュフの香りを加えたことで大人向けの贅沢な一杯になっており、トリュフをスープに少しずつ溶かすことで、風味の変化を楽しめます。

韓国風に味付けした牛肉と玉ねぎの上に、満月を思わせる卵をのせた見た目も特徴です。生卵を絡めるとマイルドな味わいに変わり、二段階で“大人の月見”を味わえます。

大人の月見ラーメン登場！

ラーメンにトリュフという贅沢な組み合わせで、いつもの優しいスープがどんなふうに変化するのか、実際に食べて確かめてみたくなります。トリュフと卵の濃厚な味わいで月見気分を楽しめそう！

※価格は税込み表記です。