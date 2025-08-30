このページの本文へ

フレッシュネスバーガーで9月3日から

マジうまそ！「きのこ」たっぷりバーガー、トリュフ＆ポルチーニと贅沢

2025年08月30日 15時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

秋の楽しみがまたひとつ増える♡

　フレッシュネスバーガーは9月3日より「マッシュルームチーズバーガー　ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー　トリュフデミグラスソース」（各890円）を発売する。

７回目の販売を迎える人気シリーズが今年も！「マッシュルームチーズバーガー」

　秋に人気の「マッシュルームチーズバーガー」が今年は、さらに芳醇に、さらに贅沢に進化して復活。「ポルチーニクリームソース」「トリュフデミグラスソース」の2種を展開する。

　今年の決め手は、世界三大きのこ イタリアの高級食材「ポルチーニ」と、フレンチの香りの象徴「トリュフ」を贅沢に使ったスペシャルソース。ひと口で広がる、濃厚で奥深い香りと旨みが特徴。

　バーガーの主役は、国産生マッシュルーム。ゴロッと大胆にトッピングし、店内でさっとグリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出したとしており、噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえるという。

　そこに、肉汁あふれる肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティと、とろける濃厚レッドチェダーチーズを重ねれば、口の中で素材が一体に。

　販売は9月3日から10月14日までを予定。

▲「マッシュルームチーズバーガー　ポルチーニクリームソース」

　秋の定番。5年連続、7回目の登場となる、ファンの多いポルチーニクリームソースが更に美味しくリニューアル。濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチで芳醇に。ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップ。

▲「マッシュルームチーズバーガー　トリュフデミグラスソース」

　2025年秋の新味。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラスされ、レストランにも負けない「本格的なデミグラスソース」の味わいが楽しめるという一品。

見た目から高級感がすんごい

　月見バーガーが並ぶこの季節、フレッシュネスは“きのこ”で勝負をかける。

　香り、旨み、食感、すべてが主役級の「マッシュルームチーズバーガー」で、贅沢に秋が感じられそう♡

　見た目もボリューム感、リッチさもすごいのでより満足感も得られるのでは。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧