全国のごはんのお供が一堂に会す「めしとも」フェア、物色する端から食べたくなってやばいです

「ごはんのお供」、いろいろありますが魚卵好きの私はたらことすじこが一番好き。でも炊き込みごはんならたけのこが入っているものが好きかな、乗せるだけならなめたけもいいよね…といくらでも語れそうです。

そんな「ごはんのお供」のフェアが、グランスタの「日本百貨店とうきょう」で開催中です。

新米シーズンが待ち遠しいごはんのお供

10月8日（水）まで、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店とうきょう」で「めしとも」フェアを開催しています。

ほぐし飯の素 まぐろのカマ

￥1,600（税込）

割烹立よし

冷凍まぐろの水揚げ量日本一の清水港で水揚げされた、特大サイズのまぐろのカマをまるごと一本使用したインパクト抜群のほぐし飯。ふっくら肉厚な身から脂の甘みがあふれ出し、深いコクと旨みが広がります。

瀬戸内 蛸めし 2合

￥1,898（税込）

愛媛海産

瀬戸内海で水揚げされた真だこを使用した「蛸めし」。煮つけられたたこを食べやすい大きさにカットして、旨味たっぷりの出汁とお米を一緒に炊飯器で炊き込めば、風味豊かな「蛸めし」のできあがり！

銀鮭とたらこのフレーク

￥540（税込）

ヤマウチ

三陸沖で水揚げされた銀鮭と国産のたらこのフレーク。ぷちぷちと弾けるたらこの食感と、やわらかな銀鮭の身が絶妙に絡み合います。炊きたてご飯はもちろん、おにぎりや混ぜご飯、さらにパスタやチャーハンとも相性抜群。

ご飯にかける飛騨牛ハンバ具ー

￥960（税込）

キッチン飛騨

飛騨牛100％の贅沢な旨みと特製甘辛ソースの香りがふわっと広がる、もはやハンバーグな一品。ほろっとほどける肉の食感とジューシーなコクがご飯一粒一粒に絡み、毎日のご飯時間が待ち遠しくなるはず。

めしともフェア

開催期間：2025年8月21日(木)～10月8日(水)

開催店舗：日本百貨店とうきょう

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東京駅構内グランスタ東京 B1改札内 丸の内坂エリア

営業時間：10:00～21:00