高級炊飯器ってそんなに味が違う？という疑問をバッサリ！ タイガー最上位炊飯器で炊いたごはんで握る「絶品おむすび2種」、有楽町駅前広場で無料試食！

土鍋で炊いたごはんって、どうしてあんなに美味しいんでしょうか。炊飯器で炊くよりも、香りも風味も強い気がするんですよね。

8月29日（金）から、土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」の美味しさを伝える「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」が開催します。無料で土鍋炊きの絶品おむすびが食べられちゃう！

もうダメおなかすいた

8月29日（金）から8月31日（日）まで、有楽町駅前広場で「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」が行われます。

「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」は、四日市萬古焼の本土鍋を搭載した土鍋炊飯器。本物の土鍋だからこそ、ごはんの甘みと旨み、一粒ひと粒の粒立ちの良さで至福のおいしさが堪能できます。

イベントでは、そんな土鍋炊飯器で炊いたおむすびを提供します。福井産いちほまれの新米を使った「至福の塩むすび」と、京都を代表する老舗料亭・祇園丸山監修の4種のおむすび（鮭、からすみ、明太子、新生姜）のうち1種類が選べます。

「至福の塩むすび」と「鮭むすび」

「至福の塩むすび」と「からすみむすび」

こんなおむすびを食べたら、炊飯器も買っちゃいそう…。

タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京

場所：有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2-7-1）

日程：2025年8月29日（金）～8月31日（日）

時間：11:00～17:00（なくなり次第終了）

内容：タイガー最上位炊飯器で炊いたごはんで握る「絶品おむすび2種」 をご提供いたします。

1日あたり限定800食（なくなり次第終了）。

料金：無料

※タイガー魔法瓶公式SNSのフォローが必須となります。

※おひとり様1回までの参加とさせていただきます。