高級炊飯器ってそんなに味が違う？という疑問をバッサリ！ タイガー最上位炊飯器で炊いたごはんで握る「絶品おむすび2種」、有楽町駅前広場で無料試食！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」イメージ

　土鍋で炊いたごはんって、どうしてあんなに美味しいんでしょうか。炊飯器で炊くよりも、香りも風味も強い気がするんですよね。

　8月29日（金）から、土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」の美味しさを伝える「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」が開催します。無料で土鍋炊きの絶品おむすびが食べられちゃう！

　8月29日（金）から8月31日（日）まで、有楽町駅前広場で「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」が行われます。

　「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」は、四日市萬古焼の本土鍋を搭載した土鍋炊飯器。本物の土鍋だからこそ、ごはんの甘みと旨み、一粒ひと粒の粒立ちの良さで至福のおいしさが堪能できます。

「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」で使用する土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」

　イベントでは、そんな土鍋炊飯器で炊いたおむすびを提供します。福井産いちほまれの新米を使った「至福の塩むすび」と、京都を代表する老舗料亭・祇園丸山監修の4種のおむすび（鮭、からすみ、明太子、新生姜）のうち1種類が選べます。

土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火炊き JRX-S100」で炊いたごはんで作るおにぎり
「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」のおにぎりで使用する具材

「至福の塩むすび」と「鮭むすび」

「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」で提供する「至福の塩むすび」と「鮭むすび」

「至福の塩むすび」と「からすみむすび」

「タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京」で提供する「至福の塩むすび」と「からすみむすび」

　こんなおむすびを食べたら、炊飯器も買っちゃいそう…。

タイガー炊きたて土鍋キャラバン in 東京
場所：有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2-7-1）
日程：2025年8月29日（金）～8月31日（日）
時間：11:00～17:00（なくなり次第終了）
内容：タイガー最上位炊飯器で炊いたごはんで握る「絶品おむすび2種」　をご提供いたします。
1日あたり限定800食（なくなり次第終了）。
料金：無料
※タイガー魔法瓶公式SNSのフォローが必須となります。
※おひとり様1回までの参加とさせていただきます。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

