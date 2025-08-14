8月は鳥取の「美味しい」が勢ぞろい！ 大手町で47都道府県の物産展を定期開催「あおまる47物産展」
東京建物株式会社と株式会社みずほフィナンシャルグループは、地域創生に向けた取り組みの一環として、日本全国の名産品を集めた「あおまる47物産展」を大手町タワー内の「森のプラザ」で、2025年1月より定期開催しています。
2025年8月は、27日（水）・28日（木）に鳥取県の名産品が出展！
旬を迎えた梨など鳥取の名産品が揃う
日本全国の名産品を集めた「あおまる47物産展」が大手町タワー内の「森のプラザ」で8月27日（水）・28日（木）に開催されます。
今回出展するのは鳥取県。旬を迎えた梨が並びます。その他にもご当地のお菓子の打吹公園団子やらっきょうなどの加工食品を揃えています。
鳥取県の魅力を一挙に楽しむことができます！
あおまる47物産展
今回開催日：
8月27日（水）11:00～19:00
8月28日（木）11:00～19:00
会場：
東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー地下２階
地下鉄各線大手町駅連絡通路直結「森のプラザ」
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。