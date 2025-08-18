口に入れる前から目がすでに美味しいよ！！　熊本天草の本マグロとみやび鯛の紅白海鮮丼！

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

熊本天草紅白丼

　お弁当のなかでも海鮮丼って贅沢してる！って感じがしてたまりません。グランスタ東京やグランスタ丸の内などに店を構えるサカナバッカでは、熊本県産の水産品を使った海鮮丼が登場。たっぷりのった新鮮な魚介が美味しそう！

熊本県産の水産品を使ったオリジナル丼

　グランスタ東京やグランスタ丸の内などに店を構えるサカナバッカでは、期間限定で「熊本天草紅白丼」を販売しています。

熊本天草紅白丼
価格：￥1,780（税込）

　天草の「養殖生本マグロ」と「朝〆養殖マダイ『みやび鯛』」を使用。特製の餌で育てられ甘み・旨味・アミノ酸をたっぷり蓄えたみやび鯛と、脂のりが良く赤身とトロのバランスがとれた味わいのマグロを贅沢に盛り付けています。

　紅白の彩りは、晴れの日にも日常のご褒美にもぴったりです。

販売場所
サカナバッカ5店舗（五反田、エキュート品川店、エキュートエディション新橋、グランスタ東京店、グランスタ丸の内）

