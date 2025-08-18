このおいしさ、広めたい！　カルビーが「冷凍焼き芋 紅天使」400人に無料で試食！「TOKYO TORCH 夏まつり」

近年、健康を意識する人や美容に気を遣っている人たちの間でじわじわ人気が高まっている焼き芋。

熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」でも「冷凍焼き芋 紅天使」が人気ですが、この美味しさを広めるべく、常盤橋タワー・TOKYO TORCH Parkで開催される「TOKYO TORCH 夏まつり2025」出店します。試食もできるということで、行かなくっちゃ！

「冷凍焼き芋 紅天使」試食実施

常盤橋タワー・TOKYO TORCH Parkで8月29日(金) ～30日(土)に開催される「TOKYO TORCH 夏まつり2025」では、熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」が出店。当日は「冷凍焼き芋 紅天使」の試食や「かけらシリーズ」のつかみ取りのほか、夏まつり限定のお試しセットも販売します。

「冷凍焼き芋 紅天使」試食サンプリング（無料）

8月29日(金)：100名様を予定

8月30日(土)：300名様を予定

※ひと口サイズにカットした冷凍焼き芋を提供します。

※無くなり次第、終了します。

「かけらシリーズ※」つかみ取り

1回400円（税込み）

※かけらシリーズ：「蔵出し焼き芋かいつか」で取り扱うブランド芋「紅天使」「夢ひらく」「華むらさき」をダイス状にカットし作ったスナック菓子です。カリッとした堅めの食感とさつまいもそのままの甘さとおいしさを楽しめます。

夏まつり限定お試しセット

「冷凍焼き芋紅天使（500g）」＋「かけらシリーズ」×1袋

価格：￥1,000（税込）

※保冷バッグでラッピングしたセットです（保冷材込み）。

※かけらシリーズ3種類のうち、1種類のおまけ付きです。

※100セットの数量限定販売です。



「蜜干」＋「かけらシリーズ3種セット」

価格：￥1,000（税込）

※紅天使の焼き芋で作った干し芋「蜜干」1袋と「かけらシリーズ」3種のセット。 ※100セットの数量限定販売です。

TOKYO TORCH 夏まつり2025

日程：2025年8月29日(金) ～30日(土)

時間：

8月29日(金) 17:00～21:00

8月30日(土) 11:00～18:00

場所：TOKYO TORCH Park

料金：入場無料

その他：雨天・荒天の場合は中止となる場合がございます。