丸の内LOVEWalker編集部・真夏の“推しメニュー”座談会
この夏、丸の内に行ったら何を食べるべきか？ 編集部おすすめグルメ8選
ムラリン「夏だね！ 夏といえばグルメだね！」
ナツメ「1年中グルメって言ってるじゃないですか」
ムラリン「いや、実はさ、今丸の内でイチ推し！夏グルメっていうフェアをやってんのよ。これがどのメニューも美味そうで、どれを食べに行こうか決められなくて」
ナツメ「そういうことなら早く言ってくださいよ。私がこの夏食べるべきおすすめメニューをイチから指南してあげますよ。私は夏は〝冷やし〟でヒヤッとサラッと行きたい派なので！」
ムラリン「夏バテ？ 知らん！ 胃袋は一年中フル稼働させとくだろ？」
オシミリン「残念ながらムラリンさんの選択、全然当てになりませんね。映えとかまったく気にしていないでしょう？ ナツメさんも、いくら食欲落ちる季節だからって……。やっぱり映えてこその丸の内グルメですよ。テンション爆上がりする一皿が正義です！」
ムラリン「よーし、そこまで言うなら、おすすめグルメを披露し合って3人で勝負だ！」
というわけで、丸の内LOVEWalker編集部の３名が現在開催中の「丸の内イチ推し！夏グルメフェア」の提供メニューから、自身のイチ推しチョイスをおすすめする「丸の内LOVEWalker編集部・夏グルメバトル選手権」開幕～！
第１ラウンド「肉フェス in エアコンルーム」部門
蜂蜜をまとった鴨胸肉のロティ 黒胡椒ソース
BISTRO DOUBLE
￥2,640（税込）
オリジナルスパイスMIX ラム串
NY BISTRO by NO CODE
3本 ￥1,000（税込） / 5本 ￥1,500（税込） / 10本 ￥2,500（税込）
豚肩ロースのグリル 夏野菜ラビゴット添え
SPICE BISTRO B
￥4,800（税込）
みんなの選評：
ナツメ「鴨肉はちょっと魅力的だけど…私は〝さっぱり路線〟で攻めるから今回はパス！」
オシミリン「ラムも鴨も魅力的～！だけど絵力まで考えたらやっぱりグリルが最強じゃないですか!?」
ムラリン「肩ロース、いいんだけどちょっとお高いな～。この価格なら俺、ラム串10本追加しちゃうかも（笑）」
第2ラウンド「ひんやり系 or ガッツリ系」部門
冷やしかつ丼 ロースかつ120g
かつ吉 新丸ビル店
￥2,400（税込）
うな重 梅・竹・松
うなぎ きたお
￥4,800～￥7,000（税込）
ごちゃ焼きと白玉ぜんざいバニラアイスセット
お好み焼 きじ
￥3,200（税込）
みんなの選評：
ムラリン「とんかつに冷出汁とかイノベーション過ぎて頭バグる（笑）」
ナツメ「いや、実際食べたら夏のグルメに革命起きますよ、これは」
オシミリン「うな重は映えはないけど、やっぱり夏のうなぎは神だと思います。うん。お値段も神にふさわしい」
ナツメ「お好み…どうでもいいけどムラリンさんセレクト、お祭り系多くないですか！？」
ムラリン「夏は祭りだろ！？ グルメ＆祭り！」
第3ラウンド「判決！デザート無罪」部門
パフェ パレ ド オール BALI
ショコラティエ パレ ド オール
￥3,135（税込）
生乳とてんさい糖だけで作ったソフトクリーム
BUTTER美瑛放牧酪農場
コーン ￥594（税込） / カップ ￥540（税込）
みんなの選評：
ムラリン「パフェ3,000円? 俺のラム串が12本買える（笑）」
オシミリン「デザート部門にラム串関係ないでしょ！ "投資額＝幸せ濃度"理論が成り立つんですよ、映え界では！（きりっ）」
ナツメ「私は“乳と砂糖だけ”のミニマリズムに全振りします！」
結論：あなたの胃袋に刺さったのは…？
ムラリン「よーし、そんじゃどれが正解か、とりあえず片っ端から食べてみるか！」
オシミリン・ナツメ「賛成ーっ！！」
ムラリン「言っとくけど、自腹だからっ！」
オシミリン・ナツメ「ぎゃー！！！」
取材という名の“食べ歩きミッション”は、いつも編集部の団結力を爆上げしてくれます。「丸の内のイチ推し！夏グルメフェア」は ８月31日 まで開催中。ここで紹介したほかにも、たくさんの魅力的なメニューがあなたを待っています。あなたの推しメニューはどれ？ 出かける前に胃袋ストレッチを忘れずに！