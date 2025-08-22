【新食感ASMR】メープルマニアの新作「ザ・メープルマニアクリスピー」がザクザクすぎて気持ちいい！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

ザ・メープルマニアの「ザ・メープルマニアクリスピー」

　ザク、ポリ、ふわっ…耳で楽しむクッキーってこういうことかも。定番の甘さに“遊び心”を加えてくるあたり、やっぱりメープルマニアは期待を裏切りません。

　メープルマニアの「メープルバタークッキー」は、1年間で約600万枚以上を販売する大人気スイーツ。そんなメープルマニアから、期間限定の新商品「ザ・メープルマニアクリスピー」が登場しました。ザクザクした食感が楽しめるとのことで、食べ応えもありそう！

ザクザク食感とメープルの優しい甘さがたまらない

　9月1日（月）から、ザ・メープルマニアで「ザ・メープルマニアクリスピー」を新発売します。

ザ・メープルマニアクリスピー
￥1,890（税込）
内容：10個入
※期間限定商品の為、無くなり次第終了

　コーンフレークやホワイトチョコを、クッキー生地にぎゅっと練り込みました。ザクザクのクリスピー食感とほど良い塩味、ふわっと香るメープルの優しい甘さがクセになります。

　オリジナル缶はこっくりとした深いネイビーとオレンジの秋らしいデザイン。シルバーウィークの手土産としてもちょうど良いかも。

ザ・メープルマニア
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
　　　JR東京駅１階改札内
営業時間：8:00～22:00、（日・祝日）8:00～21:00
　　　　　※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

