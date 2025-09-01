とうとう「ぴよりんチャレンジ」成功できるか!?　9月10日と11日ならKITTE丸の内から連れ帰れる！

名古屋生まれの人気スイーツ「ぴよりん」。とんでもなく可愛いひよこ型のスイーツなのですが、可愛さ以上に話題になったのが「ぴよりんチャレンジ」です。ぴよりんは崩れやすく、持ち帰って箱を開けてみるとケガしていたりひっくり返っていたりすることも多々…。名古屋から東京まで持ち帰るのはかなりの困難を極めることからそう呼ばれるようになりました。

でも！ 9月10日（水）、11日（木）限定で、KITTEでぴよりんが買えるんです。これはもしかして無事なぴよりんを手に入れるチャンス…！

ぴよりんを可愛いまま連れて帰れるのか！？

9月10日（水）と11日（木）、KITTEで開催する「名古屋ポップアップストア in Tokyo」で「ぴよりん」が購入できます。

ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん×２ぴよ）

￥1,100（税込）

販売日時：2025年9月10日（水）13:00～18:30

2025年9月11日（木）13:00～17:30

販売方法：各日11:00より整理券を配布します。

※配布は先着順です。おひとり様1セットまで。

※各日120セット限定のため、無くなり次第終了となります。

名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで包み、粉末状のスポンジをまとった生スイーツ。通常は名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗でのみ販売しています。

名古屋ポップアップストア in Tokyo

期間：2025年9月10日（水）11:00～19:00

2025年9月11日（木）11:00～18:00

場所：KITTE丸の内地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン