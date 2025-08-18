ほかを解約してでも入りたいサブスクが丸の内に爆誕！ 月額制の「クラフトビール定額プラン」
世の中いろんなサブスクリプションサービスがありますよね。私も動画配信や音楽など、いくつかのサブスクを利用しています。
そんななかでも気になるサブスクを発見。それは、「Marunouchi Happ.STORE」で実施しているクラフトビールのサブスクです！ ビール好きにはもってこい！
クラフトビールを定額で楽しむサブスク
丸の内のローカルデイリーストア「Marunouchi Happ.STORE」では、月額制のクラフトビール定額プラン「丸打ちサブスクプラン」をスタート。
プランは3種類。
①【3,000円】お試しライトプラン
内容：対象コーナーから、月５本までクラフトビールを楽しめる、お手頃な入門プラン。
②【5,000円】スタンダードプラン
内容：対象のコーナーから、月10本までクラフトビールを選んで飲める。週1～2回利用にぴったり。
③【10,000円】プレミアムプラン
内容：対象のコーナーから、月20本まで利用可能 毎日の仕事終わりにふらっと寄れる内容。
とりあえずお試しライトプランから始めてみようかなあ！
クラフトビールサブスクサービス概要
内容：上記の３つからお好きなプランに月額加入
料金：全て月額プラン
期間：加入日から1ヶ月
支払：LINEより、オンライン購入
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。