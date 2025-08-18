ほかを解約してでも入りたいサブスクが丸の内に爆誕！ 月額制の「クラフトビール定額プラン」

世の中いろんなサブスクリプションサービスがありますよね。私も動画配信や音楽など、いくつかのサブスクを利用しています。

そんななかでも気になるサブスクを発見。それは、「Marunouchi Happ.STORE」で実施しているクラフトビールのサブスクです！ ビール好きにはもってこい！

クラフトビールを定額で楽しむサブスク

丸の内のローカルデイリーストア「Marunouchi Happ.STORE」では、月額制のクラフトビール定額プラン「丸打ちサブスクプラン」をスタート。

プランは3種類。

①【3,000円】お試しライトプラン

内容：対象コーナーから、月５本までクラフトビールを楽しめる、お手頃な入門プラン。

②【5,000円】スタンダードプラン

内容：対象のコーナーから、月10本までクラフトビールを選んで飲める。週1～2回利用にぴったり。

③【10,000円】プレミアムプラン

内容：対象のコーナーから、月20本まで利用可能 毎日の仕事終わりにふらっと寄れる内容。

とりあえずお試しライトプランから始めてみようかなあ！

クラフトビールサブスクサービス概要

内容：上記の３つからお好きなプランに月額加入

料金：全て月額プラン

期間：加入日から1ヶ月

支払：LINEより、オンライン購入