資生堂パーラーの新お土産「サブレ オ ブール」、またしてもシンプルなのにエレガントさとキュートさと美味しさが同居しててすごい

資生堂パーラーって、ただ美味しいだけじゃなくて、サブレみたいな定番菓子にまで、あのブランドの気品とかわいさをどう落とし込むか…っていう答えが毎回ちゃんと形になってるの、ずるいくらい安定感があります。しかもお土産で渡すと「かわいい」「上品」「美味しい」の三拍子で絶対株が上がるやつ。誰にあげても喜ばれちゃいます。

そんな資生堂パーラーが、新商品「サブレ オ ブール」を販売します。今まで販売していたサブレとどう違うのか、期待しかない！！

バター香るサブレは焼き塩がアクセント

8月25日（月）から9月15日（月）まで、グランスタ東京で資生堂パーラーのポップアップショップか行われます。目玉は新商品の「サブレ オ ブール」！ 今回が先行販売です。

サブレ オ ブール

6枚入 ￥1,080 / 12枚入 ￥2,160（各税込）

国産無塩バターを28％使用したサブレ。北海道産てんさいから作られたグラニュー糖とはちみつで優しい甘さに仕上げました。焼き塩が甘さを引き立て、バターの風味が豊かに感じられます。

ポップアップショップでは、「クレーム カラメル」やキューブロックシリーズなどの定番商品も販売。「お土産買い忘れた！」という時もサッと購入できます。

資生堂パーラーポップアップショップ

場所：JR東京駅構内グランスタ東京「POP UP GRANSTA GREEN 」

販売期間：2025年8月25日(月)～9月15日(月)

営業時間：月～土曜日 8:00～22:00

日・祝日 8:00～21:00

※連休の場合、連休最終日のみ21:00閉店

※最終日のみ20:00閉店