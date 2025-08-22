「これ食べたんだ～♪」って誰かに報告したくなる、どれを選んでも正解すぎるコロンバン秋の新作ケーキ4種
シャインマスカットや栗など、秋の味覚を使ったスイーツをよく見かけるようになりました。
コロンバンの秋スイーツも、ショートケーキにロールケーキにプリンと目移りするラインアップでたまりません！ ――問題は、どれから食べるかをどうやって決めるか、なんですよね。とりあえず、1個食べたら「これ食べたよ～♪」って誰彼かまわず報告したい。種類がありすぎるので、友人とシェアして味わい尽くしたい！
秋スイーツってどうしてこんなに魅力的なんだろう
コロンバンに、秋の新作スイーツが登場しています。
長野県産シャインマスカットのショートケーキ
￥1,296（税込）
シャインマスカットを贅沢に使用したショートケーキ。芳醇な香りとジューシーな果汁たっぷりのシャインマスカットと、甘さ控えめの軽やかな生クリームが相性抜群！
ショコラマロン
￥891（税込）
濃厚なショコラムースの中に、とろけるようなマロンブリュレを閉じ込めたチョコレートケーキです。トップにあしらったコイン状のマロンペーストが味のアクセントに。
なめらかパンプキンプリン
￥783（税込）
北海道産えびすかぼちゃを使ったパンプキンプリン。牛乳に生クリームを加えてコクのある味わいに仕上げています。ほろ苦い自家製カラメルと軽やかな生クリーム、香ばしいローストヘーゼルナッツが、プリンの美味しさを引き立てます。
キャラメルポワールロール
￥2,160（税込）
自家製キャラメルクリームとポワール（洋梨）のロールケーキ。表面にはポワールのバタークリームを絞り、キャラメルソース、羊羹風キャラメル、フランボワーズチョコをトッピング。ほろ苦いキャラメルと華やかに香るポワールの絶妙なバランスが最高！
コロンバン 東京駅 グランスタ店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
JR東日本東京駅構内 地下1階グランスタ内
営業時間：8：00～22：00、日曜・祝日 8：00～21：00