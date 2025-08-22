想像を超える旨さ！ 静岡の出来たてクラフトビールが丸の内で飲めるワケ

「クラフトビールは鮮度が命」。そう言われても、本当の出来たてを味わう機会はなかなかないですよね？ 東京に初上陸したクラフトビール好きの間で人気の高い醸造所の1つ、「West Coast Brewing」は、静岡の醸造所で造られたばかりのビールを、最速で楽しめる直営店をオープン。東京エリア初の直営店として丸の内に開店したのがビアバー「Hopbeat Records」です。

「West Coast Brewing」の直営店、新丸ビルにオープン

静岡市・用宗漁港にクラフトビール醸造所を構える「West Coast Brewing」は、東京エリア初の直営店として、ビアバー「Hopbeat Records」を6月20日に新丸ビルにオープンしました。

「新丸ビル」B1Fに構える初拠点は、レコードショップを思わせるミニマムなビアスタンド。常時6種類のドラフトビールと、ショーケースに並ぶ10種類以上の缶ビールはテイクアウトも可能で、新幹線での移動前に“車内用ビール”を手に入れるもよし、買い物や仕事帰りにサクッと1杯立ち寄るもよし。壁際の棚には約2,000枚のアナログレコードがずらりと並び、ジャズを中心にスタッフがその日の気分で針を落とし、温かみのある音が空間を包んでいます。駅近ならではの利便性と、音楽とビールが溶け合う空間が魅力の店舗です。

Hopbeat Records

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング B104区

電話番号：03-6206-3737

営業時間：月～土11:00〜23:00、日11:00～21:00

定休日：無休（年末年始を除く）