ありそうでなかった！ローソン「ふっくら照焼チキン丼」お店調理の“蒸し”料理

ローソンは8月26日から、店内調理サービス「まちかど厨房」展開店舗において「ふっくら照焼チキン丼」を発売する。価格は646円。



電子レンジ専用調理器でチキンを高温蒸し焼きすることで、ふっくら柔らかく仕上げ、肉の旨味をしっかり閉じ込めたという照り焼きチキンを使用。彩りある緑黄色野菜を添えて仕上げている。

これまで「まちかど厨房」ではフライヤーで調理した揚げ物を中心とした商品展開だったが、「揚げ物以外の商品も増やしてほしい」というユーザーからの声に応えるかたちで、蒸し焼き料理が作れる電子レンジ専用調理器を導入し、今回の商品に使用している。

店内調理で「蒸し料理」今後は魚商品も予定

ローソンでは、店内の厨房で調理した商品を届けたいという想いから、2011年から「まちかど厨房」を展開中。現在は厨房スペースを持つ小売店としては国内最大規模の全国約9600店舗に導入しており、お店で炊いたご飯のおいしさを活かしたお弁当やおにぎり、サンドイッチ、お惣菜などを販売している。

今回の電子レンジ専用調理器導入により、今後は魚などの食材を使った商品開発も予定しているんだとか。ますます広がるラインナップが楽しみだ！

（※文中の価格はすべて税込）