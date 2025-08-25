このページの本文へ

8月26日発売

ありそうでなかった！ローソン「ふっくら照焼チキン丼」お店調理の“蒸し”料理

2025年08月25日 16時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

チキンがふっくらでおいしそ〜！

　ローソンは8月26日から、店内調理サービス「まちかど厨房」展開店舗において「ふっくら照焼チキン丼」を発売する。価格は646円。

　電子レンジ専用調理器でチキンを高温蒸し焼きすることで、ふっくら柔らかく仕上げ、肉の旨味をしっかり閉じ込めたという照り焼きチキンを使用。彩りある緑黄色野菜を添えて仕上げている。

　これまで「まちかど厨房」ではフライヤーで調理した揚げ物を中心とした商品展開だったが、「揚げ物以外の商品も増やしてほしい」というユーザーからの声に応えるかたちで、蒸し焼き料理が作れる電子レンジ専用調理器を導入し、今回の商品に使用している。

店内調理で「蒸し料理」今後は魚商品も予定

　ローソンでは、店内の厨房で調理した商品を届けたいという想いから、2011年から「まちかど厨房」を展開中。現在は厨房スペースを持つ小売店としては国内最大規模の全国約9600店舗に導入しており、お店で炊いたご飯のおいしさを活かしたお弁当やおにぎり、サンドイッチ、お惣菜などを販売している。

　今回の電子レンジ専用調理器導入により、今後は魚などの食材を使った商品開発も予定しているんだとか。ますます広がるラインナップが楽しみだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

