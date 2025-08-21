ポリ逃げてぇ！「NIKKE」バイオコラボ決定 ジル・バレンタインが登場するPVも

Level Infiniteは8月21日、背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」において、カプコンのサバイバルホラーゲーム「BIOHAZARD（バイオハザード）」とのコラボレーションが決定したと発表した。

これはドイツのケルンで開催中のゲームイベント「gamescom 2025」のFuture Games Showで発表されたもの。シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」の最新情報がお披露目されたのち、あわせて公開された。映像にはジル・バレンタインが登場している。

この発表に対しユーザーは「意外なコラボ！」「ジル、クレア、エイダあたりかな」「いろんな世界線ができそうで妄想がはかどります」「ニケって人は撃てないけどゾンビは例外？」など、どんなコラボになるか予想している。

なかにはネタで「イーサンの尻、レオンの尻、ウェスカーの尻、誰の尻が揺れるか楽しみ♡」「クリスのお尻が揺れる!!」「ドミトレスク夫人のケツが実装ですって!?」と盛り上がる人たちも。

映像でゾンビらしき手に肩をたたかれている少女「ポリ」に対して「逃げてぇ！超逃げてぇぇぇ!!」「泣き顔かわいい」「ポリちゃん泣かしたやつはロケランな」と反応する声も寄せられている。

開催時期などの詳細はまだ不明。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

ジャンル：背中で魅せるガンガールRPG

配信：Level Infinite

開発：Level Infinite／SHIFT UP

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：配信中（2022年11月4日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

©PROXIMA BETA PTE. LTD. ©SHIFT UP CORP.

©CAPCOM