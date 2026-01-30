Level Infiniteは1月30日、SHIFT UPと手を組んで製作した背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」（以下、NIKKE）において、新たなコラボのヒントとなる画像を投稿。

画像には彼岸花が映っており、人気アニメ「リコリス・リコイル」を予想する声が多く寄せられている。「リコリコだー！」「リコリス、ついに来るのか!?」「コラボ期待する声多かったもんな」「リコリコは履修済みだ、問題ない」「当然2人実装だよなぁ！」と、すでに決まったかのようなお祭り騒ぎに。

ほかだと「彼岸島と予想。丸太は持ったな！」「東京喰種トーキョーグールだったり」「サイレントヒルf…言っててなんだが誰が出るんだｗ」などを予想する声も。

ちなみに、彼岸花の学名が「リコリス」で、一般的には赤く反り返った花弁を咲かせているのが認知されている印象。

果たして新たなコラボにはなんの作品が来るのか。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

ジャンル：背中で魅せるガンガールRPG

配信：Level Infinite

開発：Level Infinite／SHIFT UP

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：配信中（2022年11月4日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

