30周年を記念したロゴなども公開！

カプコンは8月20日、「バイオハザード」シリーズ最新作にして第9作に相当する『バイオハザード レクイエム』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、PC版ではNVIDIA協力のもと、DLSS 4によるパストレーシングを実装すると発表。

また、ドイツ／ケルンで開催されている「gamescom 2025」に先んじて配信されたデジタルイベント「gamescom 2025 Opening Night Live」で新映像を公開した。

本映像では、本作の主人公であるグレース・アッシュクロフトの過去を垣間見ることができる。「gamescom 2025 Opening Night Live」はアーカイブ配信されているので、ぜひともチェックしてほしい。

▼「gamescom Opening Night Live」アーカイブ配信はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=HVC_dBNUZGc

PC版『バイオハザード レクイエム』がパストレーシングへ対応！

NVIDIAの協力のもと、一部ハイエンドPCでの「パストレーシング」の実装が決定。

光の経路をシミュレーションして描画するレイトレーシングに対し、パストレーシングではさらに詳細な計算を実行することで現実世界に近い光源処理をリアルタイムで行うことが可能となっている。

廊下の明かりや、ライターの炎などの光源表現だけでなく、ガラスの反射や透過といった、より複雑な光源の表現もリアルタイムに再現するという。

なお、『バイオハザード レクイエム』のPCへの取組みは、ハイエンド環境や最新環境だけにはとどまらないとのこと。よりカジュアルなスペックのPCでも、本作のゲームプレイを存分に楽しめるように最適化も進行中。こちらも期待しよう。

シリーズ30周年を祝う記念アートとロゴマークが完成！

来たる2026年3月22日に「バイオハザード」はシリーズ第1作の誕生から30周年を迎える。それを祝した記念アートとロゴマークが完成し、公式サイトで公開中だ。

歴代の主人公たちが集う記念アートには『バイオハザード レクイエム』の新たな主人公、「グレース・アッシュクロフト」の姿も見られるので、ぜひチェックしよう。

▼公式サイト

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月27日予定

価格：未定

CERO：審査予定

©CAPCOM