ドラガミゲームスは8月20日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』［Nintendo Switch／PC（Steam）］について、撮影特化機能「PROフォトモード」の情報を公開。公式YouTubeチャンネルでも同機能を紹介する映像を公開している。ゲームの発売日は2025年11月27日予定、価格は6490円だ。

動画では「PROフォトモード」の基本仕様の解説に加え、新たに設定可能となったフィーチャーについて、余す所なく紹介している。本記事では伝えきれない要素が満載なので、ぜひとも動画をチェックしてほしい。

▼紹介映像

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年11月27日予定

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games