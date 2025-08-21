YouTubeで紹介映像も公開中！
カオスな写真も撮り放題!?『LoveR Kiss Endless Memories』の「PROフォトモード」を紹介
2025年08月21日 16時05分更新
ドラガミゲームスは8月20日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』［Nintendo Switch／PC（Steam）］について、撮影特化機能「PROフォトモード」の情報を公開。公式YouTubeチャンネルでも同機能を紹介する映像を公開している。ゲームの発売日は2025年11月27日予定、価格は6490円だ。
動画では「PROフォトモード」の基本仕様の解説に加え、新たに設定可能となったフィーチャーについて、余す所なく紹介している。本記事では伝えきれない要素が満載なので、ぜひとも動画をチェックしてほしい。
▼紹介映像
【ゲーム情報】
タイトル：LoveR Kiss Endless Memories
ジャンル：恋愛シミュレーション
販売：ドラガミゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2025年11月27日予定
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
©SweetOne_KG、©Dragami_Games
