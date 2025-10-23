ドラガミゲームスは10月22日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss』のニンテンドーeショップ配信の終了、および最後のセール開催、最新作『LoveR Kiss Endless Memories』のローンチ割引と所有者割引キャンペーンの実施に関する情報を公開した。ラストセールの期間は、2025年11月20日23時59分まで。

①ニンテンドーeショップにて前作『LoveR Kiss』のラストセールを開催！

2025年10月25日より、ニンテンドーeショップにて『LoveR Kiss』（無印版）のラストセールを開催。ゲーム本編は過去最大割引の88％オフとなる958円に。対応DLCもすべて大幅割引となり、大変お求めやすい価格になっている。詳しくは以下の価格リストを確認してほしい。

シリーズ最新作『LoveR Kiss Endless Memories』の発売前のこの機会に、前作を体験してみてはいかがだろうか。なお、『LoveR Kiss』（無印版）は、最新作『LoveR Kiss Endless Memories』が発売される11月27日をもって販売終了となる。

Nintendo Switch『LoveR Kiss』ラストセール期間は、2025年10月25日0時00分～11月20日23時59分まで。

【『LoveR Kiss』ラストセール価格リスト（参加タイトル：価格（割引率）】

LoveR Kiss：958円（88％オフ）

【LoveR Kiss 背景 ＆ コスチュームDLC】夏祭り！光ヶ崎神社と浴衣コーデ：900円（50％オフ）

【LoveR KissアクションDLC】新着！プリティーポーズ10種 vol.1＆チアアメリカン：900円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチュームパック】ドキドキ☆8種のサマーコスチュームセット：888円（40％オフ）

【LoveR Kissコスチュームパック】青春！スクール衣装セット：888円（40％オフ）

【LoveR Kiss】RelayerコラボDLC テラのヘアスタイル：100円（83％オフ）

【LoveR KissコスチュームDLC】バスタオル３色セット：150円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチューム DLC】透けバスタオル3色セット：250円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチューム DLC】ノースリーブパーカー3色セット：250円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチューム DLC】スプリンターセパレート3色セット：250円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチューム DLC】クロスホルタービキニ 3色セット：250円（50％オフ）

【LoveR Kissコスチュームパック】魅惑のコスチューム5種セット：792円（60％オフ）

【LoveR KissコスチュームDLC】5種類のコスチュームセット 豪華パック：792円（60％オフ）

【LoveR KissスペシャルDLC】ストーリードレスチェンジ＆桜並木と春のコーデ：¥800円（60％オフ）

Nintendo Switch 2版『Relayer Advanced Definitive Edition』とのコラボアイテム、テラのヘアスタイルとコスチュームDLCも、今ならなんと100円で購入できる。

そしてSFシミュレーションRPG『Relayer Advanced Definitive Edition』が気になった人は、ぜひ下記のリンクもチェックしよう。

ダウンロード版製品ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000099003

②最新作『LoveR Kiss Endless Memories』発売！ さまざまなローンチキャンペーンをお見逃しなく

ニンテンドーeショップにて2025年11月6日より『LoveR Kiss Endless Memories』のプレオーダーを開始。期間中は希望小売価格の10％オフで購入できる。

また、11月27日の発売から2週間は10％オフのローンチセールを実施するので、あわせて利用しよう。

【『LoveR Kiss Endless Memories』ローンチキャンペーン】

●1. プレオーダー

期間：2025年11月6日～11月26日

価格：6490円 ⇒ 5841円（※10％オフ）

●2. ローンチセール

期間：2025年11月27日～12月10日

価格：6490円 ⇒ 5841円（※10％オフ）

③『LoveR Kiss』ダウンロード版所有者割引で『LoveR Kiss Endless Memories』をオトクに手に入れよう！

さらに『LoveR Kiss』ダウンロード版を所持している人は、最新作『LoveR Kiss Endless Memories』を、23.5％オフの4965円で購入できる所有者割引が適用される。割引期間は、2025年11月6日から2026年2月27日までとなる。

すでに『LoveR Kiss』ダウンロード版を持っている人はもちろん、今回のラストセールにてゲーム本編を購入した場合でも、所有者割引が適用される。

『LoveR Kiss』のセーブデータは最新作へと引き継げるので、移行もスムーズに。ぜひこのチャンスをお見逃しなく。

【『LoveR Kiss Endless Memories』所有者割引】

対象：Nintendo Switchダウンロード版

期間：2025年11月6日～2026年2月27日

価格：6490円 ⇒ 4965円

割引条件：Nintendo Switch『LoveR Kiss』ダウンロード版を持っている場合、上記価格にて購入できる。

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年11月27日予定

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games