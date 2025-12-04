ドラガミゲームスは12月4日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』［Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）］について、今後のロードマップを公開。

また、その第一弾となるアップデートを2025年12月15日より順次配信開始すると発表した。

■今後のロードマップ公開！

『LoveR Kiss Endless Memories』では、発売後も継続してコンテンツを拡張していく。12月のアップデートを皮切りに、継続的な機能改善や新規アイテムの追加、フォトコンテスト開催など、ユーザーに長く楽しめる企画を順次実施予定だ。ぜひ期待しよう。

■アップデート第一弾配信決定！

第一弾アップデートは2025年12月15日より順次配信を開始（配信開始日時はプラットフォームにより異なる）。今回のアップデートでは年末年始のイベントを彩るアイテムセットやPROフォトセッションの遊びやすさを向上させるシステムアップデートを実装する。

●季節アイテムセット「クリスマス＆お正月セット」実装

PROフォトセッションでの撮影に利用できる新規アイテムとして、年末年始をテーマにしたアイテムを多数追加。

＜追加フォトアイテム＞

・クリスマスケーキ

・クリスマスツリー

・プレゼントボックス

・鏡餅

・お雑煮

・お年玉袋

また、このほかにも約20種類のフォトフレームと約70種類のスタンプを実装予定。画作りの幅が大きく広がり、季節感あふれる写真撮影を楽しもう。

●マジカルヒロイン新規コスチューム追加

マジカルヒロインの新衣装を追加。学校での撮影に使える汎用衣装に加え、クリスマスシーズンにぴったりなサンタ水着やスノーファーコートを実装する。

＜追加コスチューム＞

・スノーファーコート

・サンタ水着

・スクール水着

・体操着

●PROフォトセッションのシステムアップデート

自由度の高い撮影が可能な「PROフォトセッション」をさらに遊びやすくするシステムアップデートを4つ実装予定。

・ポーズ停止機能

・カメラおよびオブジェクトの座標位置の制限緩和

・被写界深度のオフ設定の追加

・ステータスの個別リセット機能

■第1回フォトコンテスト開催決定！

前作『LoveR Kiss』でも好評だったシリーズ恒例のフォトコンテストを、2026年1月中旬より開催予定。基本的なルールはこれまでと同じだが今回からの変更点として応募方法をX（Twitter）投稿から専用応募フォームへ変更する。

応募期間や応募フォームなどコンテストの詳細ついては後日あらためて発表するとのことなので、続報を待とう。

今回掲載した内容については、後日ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルにて公開予定の解説動画でも紹介するという。こちらも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）

発売日：発売中（2025年11月27日）

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games