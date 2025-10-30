GOG.comのストアページは本日23時よりオープン！
PCで『LoveR Kiss Endless Memories』が遊べる！GOG.comとDLsiteにて配信決定
ドラガミゲームスは10月30日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』のPC版を、デジタルゲームプラットフォームであるGOG.comおよびDLsiteにて配信することが決定したと発表。ゲームの配信日は2025年11月27日予定、価格は6490円だ。
当初、本作はSteamでの配信を予定していたが、諸般の事情により実現が困難となったことは、すでに同社の公式Xアカウントにて案内したとおり。その後、複数のPCゲーム配信プラットフォームの協力を受け、このたび新たにGOG.comおよびDLsiteでの配信が決定したという。
なお、GOG.comでは本日10月30日23時（日本時間）よりストアページを公開予定。DLsiteについては現在準備を進めており、公開次第あらためて案内するとのこと。
■各配信プラットフォームの紹介
【GOG.com】
GOG.comは、GOG sp. z o.oが運営するPCゲーム配信プラットフォーム。同社は『The Witcher』シリーズや『Cyberpunk 2077』を開発するCD Projektの子会社にあたる。GOG.comはPCゲームなどをDRMフリーで配信しており、インターネット接続無しでゲームをプレイできることが特徴だ。
URL：https://www.gog.com/en/
【DLsite】
DLsiteは、ゲーム、電子書籍などのデジタルコンテンツを配信するプラットフォーム。販売物の多様さが特徴で、カテゴリごとに部門分けされたサイト構造により、ユーザーが好みのコンテンツにアクセスしやすいことが特徴となる。
URL：https://www.dlsite.com/index.html
■LoveR Kiss Endless Memories PC版配信情報
●GOG.com
発売日：2025年11月27日（予定）
ストア公開日：2025年10月30日23時（日本時間）
ストアページ：https://www.gog.com/game/lover_kiss_endless_memories
●DLsite
発売日：2025年11月27日（予定）
ストア公開日：準備中
ストアページ：準備中
【ゲーム情報】
タイトル：LoveR Kiss Endless Memories
ジャンル：恋愛シミュレーション
販売：ドラガミゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite）
発売日：2025年11月27日予定
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
©SweetOne_KG、©Dragami_Games