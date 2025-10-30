ドラガミゲームスは10月30日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』のPC版を、デジタルゲームプラットフォームであるGOG.comおよびDLsiteにて配信することが決定したと発表。ゲームの配信日は2025年11月27日予定、価格は6490円だ。

当初、本作はSteamでの配信を予定していたが、諸般の事情により実現が困難となったことは、すでに同社の公式Xアカウントにて案内したとおり。その後、複数のPCゲーム配信プラットフォームの協力を受け、このたび新たにGOG.comおよびDLsiteでの配信が決定したという。

なお、GOG.comでは本日10月30日23時（日本時間）よりストアページを公開予定。DLsiteについては現在準備を進めており、公開次第あらためて案内するとのこと。

■各配信プラットフォームの紹介

【GOG.com】

GOG.comは、GOG sp. z o.oが運営するPCゲーム配信プラットフォーム。同社は『The Witcher』シリーズや『Cyberpunk 2077』を開発するCD Projektの子会社にあたる。GOG.comはPCゲームなどをDRMフリーで配信しており、インターネット接続無しでゲームをプレイできることが特徴だ。

URL：https://www.gog.com/en/

【DLsite】

DLsiteは、ゲーム、電子書籍などのデジタルコンテンツを配信するプラットフォーム。販売物の多様さが特徴で、カテゴリごとに部門分けされたサイト構造により、ユーザーが好みのコンテンツにアクセスしやすいことが特徴となる。

URL：https://www.dlsite.com/index.html

■LoveR Kiss Endless Memories PC版配信情報

●GOG.com

発売日：2025年11月27日（予定）

ストア公開日：2025年10月30日23時（日本時間）

ストアページ：https://www.gog.com/game/lover_kiss_endless_memories

●DLsite

発売日：2025年11月27日（予定）

ストア公開日：準備中

ストアページ：準備中

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite）

発売日：2025年11月27日予定

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games