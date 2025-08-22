このページの本文へ

2025年08月22日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

ストレスフリー！ケーブルが絡まないマグネットUSBケーブル

CIO「スパイラルシリコンケーブル CtoC」

　充電ケーブルを使いたいとき、カバンの中から取り出そうとしたらグチャグチャに絡まっていた……。そんな小さなストレスを感じたことはありませんか？　CIOの「スパイラルシリコンケーブル CtoC」は、そんなわずらわしさをスマートに解決してくれるアイテムです。

　磁石で簡単に束ねられるスパイラル形状のこのケーブルなら、絡まる心配もなく、取り出した瞬間すぐに使えます。無駄な時間やストレスとはもうお別れができるガジェットです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

スパイラルシリコンケーブル CtoCのメリットと注意点

スパイラルシリコンケーブル CtoCを購入する3つのメリット
1）30000回の折り曲げテスト検証済みで気兼ねなく丸められる
2）PD240Wの出力対応
3）どんな環境にも合う7色展開

購入時に注意したい2つのポイント
1）映像出力に未対応
2）普通のケーブルよりやや重い

まとめ
詳細スペック情報

