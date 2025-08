バンダイナムコエンターテインメントは8月4日、「鉄拳8」第7弾プレイアブルキャラクター「アーマーキング」のゲームプレイトレイラーを公開。さらに今冬、第8弾プレイアブルキャラクターとして登場する新キャラクター「ミアリズ」の情報を公開した。

“悪の華”という異名をもつヒールレスラー「アーマキング」は、兄を殺した宿敵を追い求める人物。自分を止めようとする兄の愛弟子「キング」を倒すため、禁じ手とされてきた反則技の封印を解くという。

さらに発表された「ミアリズ」は、鉄拳シリーズ初のアフリカ・マダガスカル出身のキャラクター。元気はつらつで好奇心旺盛な18歳。動物の動きを真似るうちに格闘技へ興味を持ったという。新ステージ「BAOBAB HORIZON」も、マダガスカルをモチーフとしたステージになっている。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年1月26日)

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。