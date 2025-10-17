バンダイナムコエンターテインメントは10月17日、「鉄拳8」第8弾プレイアブルキャラの新キャラクター「ミアリズ」のゲームプレイトレーラーを公開。さらに、第7弾プレイアブルキャラクター「アーマーキング」の一般アクセスを開始した。

ミアリズは「鉄拳」シリーズ初のマダガスカル出身で、好奇心旺盛で元気いっぱいなキャラクター。格闘スタイルは「モラングやアフリカ地域の武術のミックス」だが、そのほかに闘神の力も使うことができ、1つの型に収まらない攻め方が可能とのこと。

映像では青い光のヘビなどに見える力を駆使して戦う姿が見られるほか、プリセット衣装も初公開された。配信日は12月5日から（早期アクセスは12月2日から）となる。

この発表を受けてユーザーからは「可愛すぎる」「冬が待ち遠しいですね」「実質君の勝ちだねって、煽りすぎだろｗ」「まさかオーガを思わせる力を持ってくるとは…」「足癖の強い褐色お姉さん、好き」「キャラ課金は久しぶりだな…！」など、期待する声であふれている。

また、本日よりヒールレスラー「アーマキング」の一般アクセスも開始。打撃技が豊富で、軽快でアクロバティックな動作での立ち回りが可能なキャラクターだ。本作で新たに追加された構え「バットジャガー」や、パワーアップした火炎攻撃、毒霧などの攻撃を駆使して“悪の華”らしいバトルを体感しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：鉄拳8

ジャンル：3D対戦格闘

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2024年1月26日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

特装版：2万6180円（パッケージ版）※

フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※

超特装版：5万3680円（パッケージ版）※

デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）

CERO：C（15才以上対象）

