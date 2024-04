バンダイナムコエンターテインメントは4月30日、「鉄拳」シリーズ最新作『鉄拳8』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、シーズン1アップデートロードマップを紹介する「TEKKEN 8 - SEASON 1 Trailer」を公開。

また、DLC2キャラクターとして“リディア・ソビエスカ”の参戦が決定したことを発表した。

現在、各デジタルストアにて最大30%オフのセールも実施中。この機会に、新たな「鉄拳」を体験してみてはいかがだろうか。

▼TEKKEN 8 - SEASON 1 Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=l3QsULUQBX8&t=78s

▼今後予定しているシーズン1フリーアップデート

・春:バランス調整

・夏:新ステージ「SEASIDE RESORT」、新モード「フォトモード」が実装

・秋:「ストーリーモード」新チャプター追加

・時期未定:「ゴーストバトルVSゴーストバトル」「オンラインプラクティス」実装予定

▼『鉄拳8』セール実施中! 最大30%オフ!

・PlayStation Store:2024年5月1日 23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/323d87d7-ecb9-4dce-9e66-7bae38a89d9b/1

・Steam:2024年5月3日午前1時59分まで

https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

・Xbox Store:2024年5月7日まで

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/%E9%89%84%E6%8B%B38/9ppsm14vkclw

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年1月26日)

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。