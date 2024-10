プレイステーションは10月4日、1994年に初代「鉄拳」を発売してから30周年という節目の年になることを記念した動画を、公式X(Twitter)にて投稿。

内容は三島家がお互いを崖から落とし合う映像集となっており、ファンには「おなじみの光景」を、ダイジェストで軽快なBGMとともに見られる。

これに対しSNSでは「お家芸」「嘘みたいだろ」など、ファンからの反応が多数寄せられて盛り上がっていた。

なお、シリーズ最新作『鉄拳8』では、本日2024年10月4日より第3弾追加プレイアブルキャラクター「三島 平八」の配信を開始。一八との死闘の果てに絶命したはずの平八が、いかにして復活を遂げたのかを描く新エピソード「Unforgotten Echoes」を追加している。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年1月26日)

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。