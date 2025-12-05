【はい可愛い】「鉄拳8」ミアリズの一般アクセス開始 フォトモードがはかどると話題に
バンダイナムコエンターテインメントは12月5日、「鉄拳8」第8弾追加プレイアブルキャラクター「ミアリズ」および新ステージ「BAOBAB HORIZON」の一般アクセスを開始した。
※「ミアリズ」の取得には「シーズン2キャラクター＆ステージパス」、「シーズン2キャラクターパス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要。
ミアリズは30年以上続く「鉄拳」シリーズ初のアフリカ地域、マダガスカル出身のキャラクター。マダガスカルの伝承に登場する“白銀の闘神様”の力を宿しており、親しみを込めて“闘神の子”と呼ばれているという。
戦闘スタイルは、アフリカの伝統武術と闘神の力を組み合わせたユニークなアクション。多彩な技を駆使して相手を翻弄するのが得意のため、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーが楽しめる。
ユーザーからは「なに着せても可愛い……」「カスタマイズ無限にできる」「フォトモードがさらに盛り上がるぞ！」「令和JKギャル最高！」「スト6のエレナ風にカスタマイズ。親和性高すぎ」「みんな可愛いの作れて羨ましい。私は特級呪物しか作れません」など、さまざまなカスタマイズで楽しんでいる様子がうかがえる。
ミアリズでフォトモードが更に盛り上がるぞ！✨#TEKKEN8#ミアリズpic.twitter.com/3BqGlarvHS— 一反木綿（元ぬりかべ） (@suikankisetu) December 2, 2025
ミアリズのカスタマイズ無限に作れる— こちけ (@mjmj0514) December 3, 2025
何着せても可愛いんかい……😇 pic.twitter.com/VwFneWKALh
MIARY ZO— KURO (@Kurohachi_0968) December 2, 2025
ミアリズ pic.twitter.com/ppQrcioxwA
昼休みにミアリズでエレナカスタマイズ🐒— わっち (@tsuruyatti) December 2, 2025
ミアリズとエレナ親和性高過ぎ🥳 pic.twitter.com/jdu6VIEhb8
みんなミアリズのカスタマイズが可愛く作れて羨ましいです！！私は特級呪物しか作れません！！— 中川さちこ👵🏻🍵 (@sachiko_kumapan) December 2, 2025
👩🏻
👗
🦵🏻 pic.twitter.com/XokDE0YFRO
また、公式サイトではミアリズ実装を記念したオリジナル壁紙を配布。公式Xではオリジナルスウェットがあたるハッシュタグキャンペーンを開催中だ。合わせてチェックしてみては。
・ミアリズの壁紙配布はこちら
https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=1842
・キャンペーンページはこちら
https://tk8.tekken-official.jp/news/251205.php
【ゲーム情報】
タイトル：鉄拳8
ジャンル：3D対戦格闘
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年1月26日）
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：2万6180円（パッケージ版）※
フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※
超特装版：5万3680円（パッケージ版）※
デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）
※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。
プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）
CERO：C（15才以上対象）
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。
※画面は開発中のものです。
“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.
©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。