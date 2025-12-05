バンダイナムコエンターテインメントは12月5日、「鉄拳8」第8弾追加プレイアブルキャラクター「ミアリズ」および新ステージ「BAOBAB HORIZON」の一般アクセスを開始した。

※「ミアリズ」の取得には「シーズン2キャラクター＆ステージパス」、「シーズン2キャラクターパス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要。

ミアリズは30年以上続く「鉄拳」シリーズ初のアフリカ地域、マダガスカル出身のキャラクター。マダガスカルの伝承に登場する“白銀の闘神様”の力を宿しており、親しみを込めて“闘神の子”と呼ばれているという。

戦闘スタイルは、アフリカの伝統武術と闘神の力を組み合わせたユニークなアクション。多彩な技を駆使して相手を翻弄するのが得意のため、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーが楽しめる。

ユーザーからは「なに着せても可愛い……」「カスタマイズ無限にできる」「フォトモードがさらに盛り上がるぞ！」「令和JKギャル最高！」「スト6のエレナ風にカスタマイズ。親和性高すぎ」「みんな可愛いの作れて羨ましい。私は特級呪物しか作れません」など、さまざまなカスタマイズで楽しんでいる様子がうかがえる。

また、公式サイトではミアリズ実装を記念したオリジナル壁紙を配布。公式Xではオリジナルスウェットがあたるハッシュタグキャンペーンを開催中だ。合わせてチェックしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル：鉄拳8

ジャンル：3D対戦格闘

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2024年1月26日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

特装版：2万6180円（パッケージ版）※

フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※

超特装版：5万3680円（パッケージ版）※

デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）

CERO：C（15才以上対象）

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。